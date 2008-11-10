کاهش 9 درصدی صادرات از گمرکات آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی خیرالله نیا عصر امروز در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون میزان صادرات از گمرکات استان 9 درصد کاهش نشان می دهد که این کاهش بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده تا پایان امسال جبران می شود.

وی ادامه داد: در شش ماهه اول امسال میزان کاهش صادرات 17 درصد بود که این میزان در هفت ماهه امسال با هفت درصد کاهش به 9 درصد رسیده است که تلاش می شود در هشت ماهه سال جاری کاهش صادرات آذربایجان غربی به صفر برسد.

این مسئول کاهش شدید قیمت کنسانتره در بازارهای جهانی، کاهش صادرات چمدانی با هدف کنترل بازارهای داخلی، جلوگیری از ورود برخی محصولات کشاورزی از طرف کشور عراق، آغاز فعالیت ترانزیت و خروج محصولات ترانزیتی به کشورهای همسایه را از جمله دلایل این کاهش عنوان کرد.

خیرالله نیا با اشاره به کمبود کامیون برای حمل کالاهای صادراتی در استان گفت: کامیون داران عراقی که کالاهای صادراتی را از مرزها به کشورمان حمل می کنند رانت ایجاد کرده و قیمت های حمل و نقل را افزایش داده اند.

وی خاطرنشان کرد: این امر موجب شده قیمت تمام شده کالا برای متقاضیان در کشور عراق افزایش یابد.

مدیرکل گمرکات استان از افزایش واردات در سال جاری خبر داد و بیان کرد: در این مدت میزان واردات کالا به کشور از گمرکات و بازارچه های مرزی استان از نظر ارزش 27 دهم درصد و از نظر وزن نیز بیش از 53 درصد افزایش یافته است.

به گفته خیر الله نیا در این مدت گمرکات آذربایجان غربی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 48 درصد افزایش نشان می دهد.