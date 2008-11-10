آتش سوزی خوابگاه دانشجویان علم و صنعت مهار شد

حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت آتش سوزی خوابگاه دخترانه دانشگاه علم و صنعت گفت: شروع آتش‌سوزی از موتور شوفاژخانه خوابگاه بوده است که با اعزام نیروهای آتش نشانی به محل حادثه حریق اطفاء شد و برخی دانشجویان که دچار مشکل شده بود نجات داده شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی تهران نیز در این باره گفت: ماموران آتش‌نشانی ایستگاههای ‌٥٤، ‌٥٧ و ‌٧١ نیز به محل اعزام شدند و تعدادی از دانشجویان دختر را که به دلیل بروز دود بسیار زیاد در طبقات خوابگاه محبوس شده بودند را نجات داند.

تشکر با اشاره به اینکه در این حادثه به هیچ دانشجویی آسیبی نرسید گفت: کارشناسان در حال بررسی علت اصلی وقوع این حادثه هستند.