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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۲۰:۰۶

متکی در دیدار همتای مالزیایی:

ایران و مالزی نیازمند نقشه راه برای همکاری دراز مدت هستند

ایران و مالزی نیازمند نقشه راه برای همکاری دراز مدت هستند

وزیران امور خارجه ایران و مالزی بر اراده دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی متقابل تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ منوچهر متکی که در کوالالامپور بسر می برد با رئیس یتیم وزیر امورخارجه مالزی دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار با توجه به گسترش روابط در همه زمینه ها اعم از بخشهای دولتی و خصوصی گفت: افزایش حجم روابط  ما را نیازمند به تهیه نقشه راهی برای همکاریهای درازمدت کرده است.

وی افزود: ایران سابقه بسیار طولانی در سطح بین المللی دارد و همین امر باعث شد تا حجم روابط با کشورهای دوست مانند مالزی افزایش یابد.

وزیرامورخارجه کشورمان با توجه به تحولات سیاسی اقتصادی دنیا اظهار داشت: شرایط دنیای امروز ایجاب می کند که ما همکاریهای مشترکی با همراهی دیگر کشورها در جهت صلح و عدالت داشته باشیم.

رئیس یتیم وزیرامورخارجه مالزی نیز در این دیدار گفت: ما ظرفیتهای زیادی برای همکاری اقتصادی دو کشور داریم و باید تلاش کنیم تا تمامی آنها را مورد استفاده قرار دهیم.

وی افزود: ما اعلام می کنیم که مالزی در عالی ترین سطوح دولتی خود اراده توسعه همکاریهای اقتصادی با ایران را دارد.

کد مطلب 780868

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