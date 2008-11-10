ایران و مالزی نیازمند نقشه راه برای همکاری دراز مدت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ منوچهر متکی که در کوالالامپور بسر می برد با رئیس یتیم وزیر امورخارجه مالزی دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار با توجه به گسترش روابط در همه زمینه ها اعم از بخشهای دولتی و خصوصی گفت: افزایش حجم روابط ما را نیازمند به تهیه نقشه راهی برای همکاریهای درازمدت کرده است.

وی افزود: ایران سابقه بسیار طولانی در سطح بین المللی دارد و همین امر باعث شد تا حجم روابط با کشورهای دوست مانند مالزی افزایش یابد.

وزیرامورخارجه کشورمان با توجه به تحولات سیاسی اقتصادی دنیا اظهار داشت: شرایط دنیای امروز ایجاب می کند که ما همکاریهای مشترکی با همراهی دیگر کشورها در جهت صلح و عدالت داشته باشیم.

رئیس یتیم وزیرامورخارجه مالزی نیز در این دیدار گفت: ما ظرفیتهای زیادی برای همکاری اقتصادی دو کشور داریم و باید تلاش کنیم تا تمامی آنها را مورد استفاده قرار دهیم.

وی افزود: ما اعلام می کنیم که مالزی در عالی ترین سطوح دولتی خود اراده توسعه همکاریهای اقتصادی با ایران را دارد.