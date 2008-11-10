احتمال ازسرگیری مذاکرات استراتژیک میان اتحادیه اروپا و روسیه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشورهای سوئد و انگلیس روز دوشنبه در بیانیه ای مشترک خواستار از سرگیری مذاکرات با مسکو شدند و تاکید کردند که روابط روسیه و اروپا باید تحت نظر باقی بماند.

این درحالی است که لهستان و لیوانی نیز روز گذشته اعلام کردند که دیگر توانایی جلوگیری از انجام مذاکرات راهبردی با روسیه را ندارند.

وزیران امور خارجه انگلیس و سوئد پس از دیدار در بروکسل گفتند: ما می توانیم از روند از سرگیری مذاکرات درباره توافق جدید میان اتحادیه اروپا و روسیه حمایت کنیم، زیرا عقیده داریم که مسائل مطرح در این مذاکرات به نفع دو طرف است.

ارسال سوخت به اروپا و حذف روادید برای اتباع روس که به قاره پیر سفر می کنند، از جمله مسائل مطرح میان اروپا و روسیه است.



وزیر امور خارجه فرانسه درباره این مسئله خویشتنداری کرد و گفت باید در این زمینه گفتگوهای بیشتری انجام شود.

اما وزیر امور خارجه روسیه از نشانه های مثبتی که برای از سرگیری مذاکرات با اروپا مشاهده می شود، ابراز خرسندی کرد.

این درحالی است که برنار کوشنر ماه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف خبر داده بود: سران روسیه و اتحادیه اروپا در شهر نیس فرانسه در 14-13 نوامبر برای گفتگو درباره از سرگیری مذاکرات همکاری های جدید راهبردی دیدار خواهند کرد.