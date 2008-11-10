سیستم مدیریت پرونده قضایی در دادگستری بابلسر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، علی رحیم پور دوشنبه شب در آیین راه اندازی این سیستم اظهار داشت: دادگستری شهرستان با دارا بودن پنج شعبه دادگاه توانسته در شش ماهه نخست امسال حدود دو هزار و نهصد فقره پرونده را در محاکم حقوقی و کیفری بررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده در این شهرستان کمتر از صد روز و میانگین وقت دهی به پرونده ها حدود 54 روز است.

به گفته وی سرانه تعداد پرونده های مختومه در سه ماهه دوم امسال 121 پرونده و سرانه پرونده ارجاع شده به قضات 101 و سرانه مختومه بیش از شش ماهه 323 پرونده بوده است.

رحیم پور تصریح کرد: به طور میانگین ماهانه حدود 40 پرونده مواد مخدر شهرستان فریدونکنار نیز به این شهرستان ارجاع و رسیدگی می شود.

رئیس دادگستری بابلسر در ادامه میانگین تعداد زندانیان شهرستان در هر ماه را حدود 170 تا 180 فقره ذکر کرد و افزود: متوسط پرونده های ماهانه در شعب حقوقی بین صد تا 110 فقره پرونده و در شعب کیفری حدود 140 تا 180 فقره پرونده است.

وی در پایان افزود: 45 شعبه حل اختلاف در شهرستان بابلسر وجود دارد که 11 شعبه آن شهری و بقیه مربوط به بخشهای مرکزی، بهنمیر، رودبست این شهرستان است.