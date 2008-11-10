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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۲۱:۲۳

سیستم مدیریت پرونده قضایی در دادگستری بابلسر راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان بابلسر از راه اندازی سیستم مدیریت پرونده قضایی در دادگستری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، علی رحیم پور دوشنبه شب در آیین راه اندازی این سیستم اظهار داشت: دادگستری شهرستان با دارا بودن پنج شعبه دادگاه توانسته در شش ماهه نخست امسال حدود دو هزار و نهصد فقره پرونده را در محاکم حقوقی و کیفری بررسی کند.

وی خاطرنشان کرد: متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده در این شهرستان کمتر از صد روز و میانگین وقت دهی به پرونده ها حدود 54 روز است.

به گفته وی سرانه تعداد پرونده های مختومه در سه ماهه دوم امسال 121 پرونده و سرانه پرونده ارجاع شده به قضات 101 و سرانه مختومه بیش از شش ماهه 323 پرونده بوده است.

رحیم پور تصریح کرد: به طور میانگین ماهانه حدود 40 پرونده مواد مخدر شهرستان فریدونکنار نیز به این شهرستان ارجاع و رسیدگی می شود.

رئیس دادگستری بابلسر در ادامه میانگین تعداد زندانیان شهرستان در هر ماه را حدود 170 تا 180 فقره ذکر کرد و افزود: متوسط پرونده های ماهانه در شعب حقوقی بین صد تا 110 فقره پرونده و در شعب کیفری حدود 140 تا 180 فقره پرونده است.

وی در پایان افزود: 45 شعبه حل اختلاف  در شهرستان بابلسر وجود دارد که 11 شعبه آن شهری و بقیه مربوط به بخشهای مرکزی، بهنمیر، رودبست این شهرستان است.

کد مطلب 780882

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