جشنواره کارآفرینی و اشتغال دانشگاههای استان آغاز شد

دکتر حسنعلی آقاجانی رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران در حاشیه آیین افتتاح این جشنواره گفتگو با خبرنگار مهر ضمن برشمردن اهمیت مقوله کارآفرینی در کشورمان به نقش آن در توسعه یافتگی اشاره کرد و افزود: در دومین جشنواره سالانه کارآفرینی و اشتغال ویژه دانشگاههای استان مازندران، ایده پردازان، حامیان، طراحان و کارآفرینان حضور خواهند داشت.

وی خاطر نشان کرد: ضمن آشنایی این حلقه های مکمل با یکدیگر بستر علمی و بومی مداوم به منظور تقابل افکار این چهار بخش در راستای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد فراهم می شود.

وی‌ با اشاره به اینکه دکتر علی میری عضو هیئت علمی دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران سخنران ویژه افتتاحیه ‌خواهد بود از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان و همچنین کارگاه آموزشی خلاقیت در حاشیه برگزاری جشنواره خبر داد.

وی گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از نفرات اول تا سوم هر کدام از بخشهای حاضر در جشنواره تجلیل خواهد شد.