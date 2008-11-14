صهیونیستها کیان ملت فلسطین را هدف قرار داده اند/ ضرورت اقدام مسلمانان

مروان فارس نماینده پارلمان لبنان در ادامه گفتگو با مهر درباره اهانت اخیر نظامیان رژیم صهیونیستی به مقدسات اسلامی در شهر بیت المقدس گفت : رژیم اسرائیل امروز با این گونه اقدامات غیر قانونی خود نشان داد که نه تنها ملت فلسطین بلکه کیان این ملت را همچنان به طور همه جانبه مورد هدف و تجاوز خود قرار داده است.

وی با اشاره به جنایات متعدد ارتش اشغالگر اسرائیل علیه ملت های منطقه بویژه ملت مظلوم فلسطین و مردم لبنان افزود : علاوه بر آن نظامیان اسرائیلی با اهانت به مقدسات اسلامی و حتی مسیحی نیز تلاش می کنند

رئیس کمیسیون حقوق بشر لبنان با این حال اهانت و توهین اسرائیلیها به مقدسات و شعار اسلامی مسلمانان فلسطینی را عجیب و دور از انتظار ندانست، اما اظهار داشت که جهان اسلام هیچ وقت در برابر این توهین ها دست بسته نخواهد نشست .

فارس از اسرائیل به عنوان یک رژیم نژاد پرست یاد و تاکید کرد که سردمداران این رژیم نه تنها به ادیان آسمانی بلکه به ملت های جهان هم احترام نمی گذارند.



این نماینده لبنانی یاد آورشد که این گونه اقدامات اسرائیلیها با هدف تلاش برای از بین بردن آثار اسلامی صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی اخیرا به بهانه ساخت موزه تسامح، در پی تخریب قبرستان تاریخی مامن الله در بیت المقدس است.

اشغالگران و سازمانهای آمریکایی بر ساخت "موزه تسامح" در مأمن الله، قبرستان تاریخی مسلمانان در قدس پافشاری کردند تا دادگاه عالی رژیم اشغالگر با وجود صدها قبر مسلمانان به آنها اجازه ساخت موزه را داد.

مساحت این موزه حدود 21 هزار و 600 متر مربع است که با سنگهای قدس، شیشه و معدن تیتانیوم آبی ساخته می شود و به صورت رسمی به اصطلاح نام "مرکز کرامت انسانی؛ موزه تسامح" بر آن گذاشته می شود.

قبرستان مامن الله وقف مسلمانان بوده که تاریخ آن به دوران فتوحات اسلامی یعنی بیش از 15 قرن پیش بازمی گردد که در آن تعدادی از نخسیتن فاتحان مسلمان و علمای مسلمان دفن شده اند.