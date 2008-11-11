حفظ محیط زیست بهانه ای برای عدم توسعه صنعت در مازندران نشود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید محمد کریمی شامگاه گذشته در نشست خبری کاروان رسانه ای مازندران در استانداری افزود: مردم علاقه ویژه ای به احداث پالایشگاه در استان دارند.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران بسیاری برای احداث پالایشگاه در استان اعلام آمادگی کرده که همچنان برای کسب مجوز زیست محیطی معطل مانده اند.

استاندار مازندران با اشاره به وجود منابع غنی انرژی در استان تصریح کرد: ایجاد منطقه ویژه انرژی در استان نیازمند مطالعات جامع و اصولی است.

کریمی با بیان اینکه هم اکنون فرصت های خوبی برای جدب سرمایه گذار داخلی و خارجی در زمینه مهار آب های سطحی وجود دارد، یادآور شد: آب آشامیدنی سالم و بهداشتی آماده سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران است.

نماینده عالی دولت نهم در مازندران با اعلام این مهم که ایجاد سدها در استان سبب تقویت بخش کشاورزی می شود، گفت: همچنین استان آمادگی دارد تا در زمینه احداث کنارگذر شمال به جنوب از توان سرمایه گذار داخلی و خارجی استفاده کند.

کریمی با بیان اینکه مازندران با دارا بودن تمامی پتانسیل های راه، حمل و نقل ریلی و هوایی متاسفانه از زیرساخت مناسبی در این بخش ها برخوردار نیست خواستار توجه بیشتر دولتمردان به حوزه راهسازی در استان شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از تصویب فراهم شدن هزار هکتار زمین برای توسعه بندر شهید هاشمی نژاد بهشهر خبر داد و افزود: در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی بندر فریدونکنار به بخش خصوصی واگذار شده است.

استاندار مازندران با بیان اینکه ایجاد بنگاه های زودبازده گام مثبتی برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در جامعه است، اظهار داشت: این منطقه یکی از مناطق ایجاد بنگاههای زودبازده به واسطه کوچک سازی دولت و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری های دولتی است.

وی یادآور شد: با حضور بنگاههای زودبازده حضور تعاونی های دولتی و خصوصی و فارغ التحصیلان در این منطقه فعال می شوند.