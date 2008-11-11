پانزدهمین دوره مسابقات کشوری فوتبال 7 نفره در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره از مسابقات کشوری فوتبال 7نفره جانبازان و معلولین که همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع) در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان با حضور 16 تیم ورزشی از سراسر کشور گشایش یافت.

در مراسم گشایش این مسابقات رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان اصفهان هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را رشد و اعتلای ورزشکاران و جانبازان معلول دانست.

محمد رضا آقا باباگلیان همچنین ادامه داد: در این دوره از مسابقات 16 تیم از سراسر کشور و بیش از250 نفر از ورزشکاران، مربیان و سرپرستان حضور دارند.

در مرحله مقدماتی این بازیها تیمها به انجام 24 بازی مقدماتی با یکدیگر خواهند پرداخت .

به گزارش خبرنگار مهر روز اول این دوره از مسابقات در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تیمهای شرکت کننده در قالب هشت گروه به رقابت با یکدیگر پرداختند.

نتایج این دوره از مسابقات به شرح یر است:

کرمانشاه 4 - اصفهان 1

توابع تهران 1، استان مرکزی 8

خوزستان 5 ، خراسان 0

بوشهر 3 ، گیلان 2

زنجان 0 ، فارس 0

مازندران 0 ، قزوین 6

تهران 2، قم 0

آذربایجان 0 ، لرستان 5