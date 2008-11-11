اولویتهای فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام اباذری صبح سه شنبه در جلسه کمیته حجاب و عفاف در سالن اجتماعات این سازمان افزود: قبل از اجرایی کردن این دستور دینی، اولویتهای این فریضه الهی را تعیین و بر اساس آن برنامه های اجرایی تدوین شود.

وی اظهار داشت: همچنین باید بسترهای اجرای این امر در جامعه فراهم شود که باید در این زمینه فرهنگ سازی و برنامه ریزی انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی و خاستگاه حجاب و عفاف در بسیاری از خانواده ها وجود دارد که کمک کننده و معین اجرای این فرهنگ است.

به گفته حجت الاسلام اباذری، مسئله حجاب و عفاف با توجه به درونی و فطری بودن در بین خانواده ها مورد قبول و پذیرش است.

این کارشناس مسئول سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: اولیا و مدیران مدارس نیز باید در توسعه این فرهنگ و دستورات الهی پیشقدم باشند.

وی یادآور شد: راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش آموزان استان باید شناسایی و بررسی شود.

استان گلستان بیش از 360 هزار دانش آموز دارد.