پیست استاندارد قایقرانی در زنجان احداث می شود

سعید رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: از آنجایی که زنجان یکی از استان های مستعد در رشته قایقرانی در ایران به شمار می رود، به همین خاطر احداث چنین پیستی برای اولین بار در کشور در زنجان انجام خواهد شد.

رهبری با اشاره به تشکیل اردوی تیم ملی روئینگ در زنجان، افزود: اردوی مذکور در دو مرحله و به مدت 40 روز در زنجان برگزار شد که طی آن ملی پوشان رده سنی جوانان و بزرگسالان برای آمادگی جهت حضور در مسابقات آسیایی به مرور آخرین تمرینات تکنیکی و تاکتیکی زیر نظر مربیان و کادر فنی تیم ملی پرداختند.

وی از حضور سید مسعود محمدی، میثم رضایی و سید مجتبی شجاعی به عنوان قایقرانان زنجانی عضو تیم ملی روئینگ ایران خبر داد و گفت: برگزاری اردوهای مختلف تیم ملی قایقرانی در زنجان باعث گردید تا علاوه بر ایجاد پایگاه قهرمانی نوجوانان در زنجان، ورزشکاران این استان نیز در کنار ملی پوشان به تمرین پرداخته و سطح آمادگی خود را ارتقاء دهند.

رئیس هیئت قایقرانی و اسکی روی آب استان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ورزشکاران زنجانی از فیزیک مناسبی برای رشته قایقرانی برخوردارند، به همین خاطر، افرادی که بتوانند از مرحله تست گیری موفق بیرون بیایند، با آنها قرارداد بسته خواهد شد و ضمن دریافت حقوق ماهیانه، زیر نظر کمیته ملی المپیک و فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب، آموزشهای لازم را فرا خواهند گرفت.