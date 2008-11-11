29 جایگاه عرضه سوخت در کردستان از طرح کهاب بهره مند می شوند

محمد پورزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای جمع آوری بخارهای بنزین، طرح کهاب در 29 جایگاه عرضه سوخت اجرا می شود .

وی در خصوص روند اجرای طرح کهاب ادامه داد: این طرح هدایت، انتقال، کاهش و بازیافت بخار بنزین کهاب را در 6 مرحله و در قالب

و

را در جایگاه ها، انبارهای نفت، تجهیز نفتکش ها، بازوهای بارگیری و ساخت داخلی تجهیزات مورد نیاز انجام می دهد

پورزاد تصریح کرد

مرحله نخست طرح کهاب اقدام هایی برای لوله کشی خط بخار بنزین در جایگاه های عرضه سوخت و انتقال بخار بنزین از مخزن ذخیره زیرزمینی جایگاه عرضه سوخت به نفتکش انجام می شود

وی عنوان کرد: همچنین تجهیزات مورد نیاز برای اجرای

پس از پایان مراحل ساخت داخلی آن در اختیار مناطق قرار خواهد گرفت که تا کنون 70 درصد از مراحل این طرح در کردستان اجرایی شده است

پورزاد تصریح کرد: در مرحله دوم اقدام هایی برای اجرای لوله کشی خط انتقال بخار بنزین از خودرو به مخزن زیرزمینی جایگاه عرضه سوخت و تهیه و نصب تجهیزات مربوطه انجام می شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان بیان داشت: همچنین مرحله نصب آزمایشی دستگاه های بازیافت بخار بنزین

در انبارهای نفت و تجهیز نفتکشها به سیستم انتقال بخار بنزین در برخی از مناطق استان در دست اقدام است

وی در پایان گفت: تجهیز نفتکش های حامل سوخت بنزین به سیستم انتقال بخار بنزین، اعمال تغییرات لازم بر روی بازوهای بارگیری نصب شده در سکوهای بارگیری، هدایت بخار بنزین به سمت دستگاه های بازیافت بخار بنزین و همچنین تهیه و نصب واحد بازیافت بخار بنزین

در انبارهای نفت در سطح کشور از اهداف مهم اجرای این طرح در کردستان است

IIStage Iمرحله نخست این طرح