کاسهساز خواستار برگزاری جشنواره به شکل قبلی شد و افزود: شکل تلفیقی برگزاری دو بخش ملی و بینالملل پسندیدهتر و مناسبتر است. در این ساختار هر قشر از مخاطب طبق خواسته خود اثر مورد علاقهاش را انتخاب میکند و راهی سینما میشود. برای رونق دادن بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر نمیتوان مخاطب را در انتخابش محدود کرد.
این تهیهکننده درباره افزایش جوایز جشنواره فیلم فجر گفت: زیاد و کم شدن جوایز منجر به بروز اتفاقی خاص در سینما نمیشود. در مورد برخی حرفهها که تازه وارد سینما شده یا بخشهایی که پیش از این نادیده گرفته میشد، لزوم اختصاص جایزه احساس میشود. اما باید دید دلیل افزایش تعداد جوایز جشنواره فیلم فجر چه بوده است.
وی ادامه داد: در مراسم اسکار چند جایزه اصلی با عنوان اسکار داده میشود اما در ایران ما میخواهیم به هر 40 نفری که جایزه میگیرند همان سیمرغ را بدهیم. این مسئله موجب میشود ارزش و اعتبار جوایز کاهش پیدا کند. به هر حال کاهش ارزش جوایز به تبع افزایش کمی آن اتفاقی طبیعی است.
کاسهساز عملی کردن پذیرفتن فیلمها در مهلت مقرر را کاری دشوار دانست و گفت: سالها چنین بوده که فیلمها در روزهای پایانی به جشنواره رسیدهاند. در پایان آذرماه شاید دفتر جشنواره بتواند راشهای برخی فیلمها را به دست آورد و تا آن زمان جز 20 درصد فیلمها باقی آثار آماده نخواهند بود.
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