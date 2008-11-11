تهیه‌کننده "اخراجی‌ها" درباره تاثیر دوپاره کردن جشنواره فیلم فجر بر میزان استقبال از آن به خبرنگار مهر گفت: جشنواره فیلم فجر نیازمند آن است که از زمان شروع برگزاری با شور و حال همراه باشد. با در نظر گرفتن این مسئله دوپاره کردن جشنواره فجر باعث می‌شود چنین فضایی به وجود نیاید و پنج روز اول به نظر می‌رسد هنوز جشنواره کار خود را آغاز نکرده است.

کاسه‌ساز خواستار برگزاری جشنواره به شکل قبلی شد و افزود: شکل تلفیقی برگزاری دو بخش ملی و بین‌الملل پسندیده‌تر و مناسبتر است. در این ساختار هر قشر از مخاطب طبق خواسته خود اثر مورد علاقه‌اش را انتخاب می‌کند و راهی سینما می‌شود. برای رونق دادن بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر نمی‌توان مخاطب را در انتخابش محدود کرد.

این تهیه‌کننده درباره افزایش جوایز جشنواره فیلم فجر گفت: زیاد و کم شدن جوایز منجر به بروز اتفاقی خاص در سینما نمی‌شود. در مورد برخی حرفه‌ها که تازه وارد سینما شده یا بخش‌هایی که پیش از این نادیده گرفته می‌شد، لزوم اختصاص جایزه احساس می‌شود. اما باید دید دلیل افزایش تعداد جوایز جشنواره فیلم فجر چه بوده است.

وی ادامه داد: در مراسم اسکار چند جایزه اصلی با عنوان اسکار داده می‌شود اما در ایران ما می‌خواهیم به هر 40 نفری که جایزه می‌گیرند همان سیمرغ را بدهیم. این مسئله موجب می‌شود ارزش و اعتبار جوایز کاهش پیدا کند. به هر حال کاهش ارزش جوایز به تبع افزایش کمی آن اتفاقی طبیعی است.

کاسه‌ساز عملی کردن پذیرفتن فیلم‌ها در مهلت مقرر را کاری دشوار دانست و گفت: سال‌ها چنین بوده که فیلم‌ها در روزهای پایانی به جشنواره رسیده‌اند. در پایان آذرماه شاید دفتر جشنواره بتواند راش‌های برخی فیلم‌ها را به دست آورد و تا آن زمان جز 20 درصد فیلم‌ها باقی آثار آماده نخواهند بود.