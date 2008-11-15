  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

منتظری در گفتگو با مهر:

آزادراه تهران - پردیس قطعا تا خرداد 88 به بهره برداری می رسد

آزادراه تهران - پردیس قطعا تا خرداد 88 به بهره برداری می رسد

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور با بیان دلایل تاخیر در اجرای آزادراه تهران- پردیس، اعلام کرد: این پروژه قطعا تا خرداد 88 به بهره برداری می رسد.

محمد رضا منتظری در گفتگو با مهر گفت: زمان  برنامه ریزی برای شروع پروژه آزادراه تهران-پردیس سال 80 بوده است در حالی که برخی از قراردادهای این پروژ در سال 85 منعقد شد و همین امر مانع تحقق  پیش بینی بهره برداری از این پروژه در سال 84 بود.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور افزود: به دلیل تاخیر در ابلاغ برخی از قرادادهای این پروژه به پیمانکار، برای اجرای این طرح برنامه ریزی مجددی انجام شد که طبق زمان بندی جدید، این طرح تا پایان خرداد سال آینده افتتاح می شود.

وی ادامه داد: منابع مالی این پروژه نیز در زمان مقرر تامین نشد و برای تهیه سیمان و قیر در سال گذشته مشکلات زیادی وجود داشت که اکنون این مشکلات رفع شده است.

منتظری ابراز داشت: اعتبار مورد نیاز این طرح 104 میلیارد تومان است و در برنامه ریزی جدید، میزان تخصیص اعتبار با پیشرفت فیزیکی پروژه تناسب دارد.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور تصریح کرد: مدت اجرای پروژه های عمرانی بر اساس فرضیاتی تنظیم می شود و اگراین فرضیات و هر یک از پارامترهای تاثیر گذاردر اجرای پروژه در زمان خود تحقق پیدا نکند، پروژه در زمان مقرر به اتمام نمی رسد.

کد مطلب 780934

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها