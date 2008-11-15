آزادراه تهران - پردیس قطعا تا خرداد 88 به بهره برداری می رسد

محمد رضا منتظری در گفتگو با مهر گفت: زمان برنامه ریزی برای شروع پروژه آزادراه تهران-پردیس سال 80 بوده است در حالی که برخی از قراردادهای این پروژ در سال 85 منعقد شد و همین امر مانع تحقق پیش بینی بهره برداری از این پروژه در سال 84 بود.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور افزود: به دلیل تاخیر در ابلاغ برخی از قرادادهای این پروژه به پیمانکار، برای اجرای این طرح برنامه ریزی مجددی انجام شد که طبق زمان بندی جدید، این طرح تا پایان خرداد سال آینده افتتاح می شود.

وی ادامه داد: منابع مالی این پروژه نیز در زمان مقرر تامین نشد و برای تهیه سیمان و قیر در سال گذشته مشکلات زیادی وجود داشت که اکنون این مشکلات رفع شده است.

منتظری ابراز داشت: اعتبار مورد نیاز این طرح 104 میلیارد تومان است و در برنامه ریزی جدید، میزان تخصیص اعتبار با پیشرفت فیزیکی پروژه تناسب دارد.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور تصریح کرد: مدت اجرای پروژه های عمرانی بر اساس فرضیاتی تنظیم می شود و اگراین فرضیات و هر یک از پارامترهای تاثیر گذاردر اجرای پروژه در زمان خود تحقق پیدا نکند، پروژه در زمان مقرر به اتمام نمی رسد.