به گزارش خبرنگار مهر، "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به نگاهی به فیلم "محیا" و یادداشتی درباره نقشهای منفی در سینما. گزارشی از آیین پایانی هشتمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع)، برگزیدگان هفتمین همایش چهرههای ماندگار، گشایش نخستین کتابخانه تخصصی سینمایی در تهران، آغاز جشنواره فیلم کوتاه تهران از فردا و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.
"همشهری" در صفحه موسیقی میپردازد به نگاهی به دومین کنسرت گروه پارسیان. نگاهی به فیلم "محیا"، یادداشتی بر فیلم و مطلبی درباره پروژه جدید ام نایت شیامالان در صفحه سینما و آغاز بیست و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران از فردا، معرفی چهرههای ماندگار، شاعرانهترین نمایش پانتومیم جهان روی آب، پایان "شبانهروز"، نمایش آثار هنرهای تجسمی عاشورایی و اخباری کوتاه از لطفی، جوان، پورعرب، شهرستانی، یاری و اسکندری در صفحه ادب و هنر کار را تمام میکند.
"جامجم" در صفحه رسانه میپردازد به ساخت تله فیلمهای تازه در شبکه سه، نشست رسانهای جشنواره فیلم کوتاه تهران و اخبار کوتاه. مطلبی درباره چرایی شبیه بودن فیلمها و سریالهای تلویزیونی، مطلبی به بهانه پخش تلهتئاترهای "برده رقصان" و "دکتر فاستوس" و دو یادداشت بر برنامه های تلویزیون در صفحه رادیو و تلویزیون و معرفی برنامههای امروز شبکههای سیما در صفحه فرهنگ و هنر منعکس شده است.
"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گفتگو با فرهاد جعفری نویسنده کتاب "کافه پیانو"، درباره انیمیشن "وال- ای"، انتقاد جواد شمقدی از اظهارات مجید مجیدی، آغاز اکران چهار فیلم ایرانی در پردیس سینمایی ملت و اخبار کوتاه. گزارشی از همایش چهرههای ماندگار، نشست مطبوعاتی جشنواره فیلم کوتاه تهران، نگاهی به انحصارطلبی برخی تهیهکنندگان سینما، گپی با فریبا نادری و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر میپردازد به مرور رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر در جهان، معرفی کتاب "کاروان فرهنگ در فرنگ"، گپی با لاله اسکندری، ساخت "هزار و یک شب" میلانی در خارج کشور، جایزه گنکور فرانسه برای عتیق رحیمی، گشایش نخستین اکسپو عکس ایران، حضور محمدرضا لطفی در جشنواره موسیقی فجر، نصب نقش برجسته گیلگمش در ترکیه و "سه زن" در جشنواره استکهلم.
"اعتماد" در صفحه پایانی میپردازد به افتتاح پردیس سینمایی ملت، گزارش فروش هفتگی فیلمهای سینمای جهان، معرفی چهرههای ماندگار، درگذشت خسرو تسلیمی، معرفی عوامل فیلم جدید رامبد جوان، چند یادداشت و اخبار کوتاه.
"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گفتگو با گلشن قربانینژاد به بهانه برپایی نمایشگاه نقاشی و نقد وضعیت اسطورهشناسی در ایران. فروش جهانی فیلمها، انتشار آثار منتشر نشده فرزند نیما یوشیج، نصب یک نقش برجسته ایرانی در ترکیه، معرفی چهرههای ماندگار و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.
"جوان" در صفحه پایانی میپردازد به اختتامیه ششمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع)، دیدار حاتمیکیا از پشت صحنه "اخراجیها 2"، برگزیدگان هفتمین همایش چهرههای ماندگار، نشست جشنواره فیلم کوتاه تهران، برپایی نخستین جشنواره فیلم مستند کتاب، روی خط فرهنگ و اخبار کوتاه.
"کارگزاران" در صفحه موسیقی میپردازد به گزارشی از بیم و امیدهای خوانندههای غیرمجاز و معرفی یک آلبوم جدید. گزارش فروش آخر هفته سینمای جهان، یادداشتی از سروش صحت درباره تعطیلی هفتهنامه "شهروند"، معرفی شماره جدید "نقشآفرینان"، اعلام برنامههای جشنواره فیلم کوتاه تهران، دیدار حاتمیکیا از پشت صحنه "اخراجیها 2"، معرفی چهرههای ماندگار، نصب یک نقش برجسته ایرانی در ترکیه و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
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