اوباما تصمیمی درباره محاکمه زندانیان گوانتانامو نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دنیس مک دونوگ" گفت که اوباما با این ایده موافق است که زندان گوانتانامو باید بسته شود، اما هنوز تصمیمی درباره اینکه این زندانیان چگونه و کجا محاکمه شوند، اتخاذ نشده است.

وی افزود: تا زمانی که تیم های امنیت ملی و حقوقی اوباما جمع نشوند، هیچ روندی برای تصمیم گیری وجود ندارد.

پنج گروه حقوق بشر از دولتهای اروپایی خواستند تا آن دسته از زندانیان گوانتانامو را که به دلیل نگرانی از شکنجه نمی توان آنها را به کشورشان فرستاد، بپذیرند. گروه دیگری هم از اوباما خواست تا حکمی را درباره بستن این زندان در همان روز آغاز به کار دولت جدید امضا کند.

زندان مخوف گوانتانامو در جزیره کوبا چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجویی از کسانی که در افغانستان و دیگر کشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی بازداشت شده اند، تاسیس شد و زندانیان از حقوق اولیه خود محروم هستند.

جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا زندان گوانتانامو را بخشی از آنچه مبارزه با تروریسم خوانده، می داند و در برابر خواسته های جهانیان و مخالفان سیاستهای خود در آمریکا برای تعطیلی آن مقاومت کرده است.

