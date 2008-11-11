اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی نیازمند وفاق ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رضا عظیمی شامگاه گذشته در همایش استانی طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: اجرای موفقیت آمیز طرحی با این گستردگی و دربرگیری فراوان نیازمند عزم و وفاق ملی است.

وی ادامه داد: اگر طرح تحول اقتصادی با همراهی مردم و مسئولان اجرا شود نتایج بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت و در غیر این صورت حتی اگر طرح دارای برجستگی های فراوانی باشد نتایجی مثبت و قابل توجه به دنبال نخواهد داشت.

مدیرکل دفتر یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی افزود: نوسانات بی شمار در نرخ تورم و بیکاری در طول سال های گذشته در کشور اجرای طرح تحول اقتصادی را ضروری تر از هر زمان دیگری کرده است.

عظیمی با اشاره به تبعات بیکاری در دو حوزه اجتماعی و اقتصادی در کشور بیان داشت: در کشور ما نرخ بیکاری در اکثر دوره ها بالای 10 درصد بوده و همواره با نوساناتی در این بخش مواجه بوده ایم.

وی به نرخ دو رقمی تورم در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: نرخ تورم در کشور ما از سال 70 به بعد دو رقمی بوده که حتی در سال 74 نیز از مرز 50 درصد عبور کرد و در سه سال اخیر این میزان با نوسانات مختلف حد فاصل 10 تا 20 درصد بوده است که این مشکل بر روی قدرت خرید مردم تاثیر بسیار زیادی گذاشته است.

عضو کمیسیون تخصصی کارگروه تحول اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به دلیل اتخاذ سیاست های نادرست در توزیع یارانه ها در کشور در سال 85 تنها دو درصد از یارانه های توزیعی از طرف دولت به اقشار کم درآمد و دهک اول رسیده است این در حالیست که در همین سال بیش از 30 درصد از این یارانه ها در اختیار دهک های بالای جامعه قرار گرفته است.

عظیمی یادآور شد: در راستای رفع این مشکلات و کاستی های یاد شده طرح تحول اقتصادی با برگزاری بیش از 24 هزار ساعت جلسه در کارگروه های مختلف برای تدوین و تبیین سیاست های آن تدوین شده است.

وی در پایان اجرای این طرح را مستلزم سه عامل تعیین کننده وفاق ملی، زمانبندی اصلاحات و جبران خسارت زیان دیدگان دانست و از همه مدیران کل ادارات در سراسر کشور و صاحب نظران علم اقتصاد خواست که تا زمان ارائه لایحه آن به مجلس دیدگاه ها و پیشنهادات خود را برای اجرای هر چه بهتر این طرح ارائه کنند.

در این جلسه که به همت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان برگزار شد، جمعی از اساتید دانشگاه و مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان نیز حضور داشتند.