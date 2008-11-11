بهره برداری آزمایشی از یک باند آزادراه قزوین- رشت

محمد رضا منتظری در گفتگو با مهر در این باره گفت: برنامه فعلی شرکت ساخت زیرعبور بردن یک باند از آزادراه قزوین- رشت به طور غیررسمی تا پایان سال جاری است اما برنامه زمان بندی برای تکمیل پروژه، پایان شهریور سال آینده است.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: اعتبارمورد نیاز این پروژه 397 میلیارد تومان و طول این قطعه 127 کیلومتر است.

وی ادامه داد: حدفاصل رودبار و منجیل به طول 11 کیلومتر جزو این پروژه نیست ولی قصد داریم که این قطعه را نیز به صورت آزادراه به مسیر فعلی اضافه کنیم و ساخت این بخش در حال حاضر در دست بررسی است.

منتظری ابراز داشت: هنوز سرمایه گذار مناسبی برای مشارکت در ساخت ادامه آزادراه قزوین- رشت در حدفاصل رودبار تا منجیل پیدا نشده است و به محض یافتن سرمایه گذار مناسب کار در این قطعه نیز آغاز خواهد شد.

مجری ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطر نشان کرد: ساخته نشدن قطعه رودبار- منجیل مشکلی در بهره برداری از آزادراه قزوین-رشت ایجاد نمی کند و این مسیر در شرایط فعلی نیز پس از بهره برداری قابل استفاده است.