آخرین وضعیت دانشجویان دختر ساکن خوابگاه حریق یافته دانشگاه علم و صنعت

احمدرضا شاه علی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در بلوکی که دچار حریق شد بیش از یکصد دانشجوی دختر اسکان داشتند و در هنگام بروز حادثه به دلیل موقعیت زمانی حدود بیش از 20 نفر از دانشجویان در خوابگاه مستقر و بقیه در کلاس درس به سر می بردند.

وی اضافه کرد: دانشجویان خوابگاهی که دچار حریق شده است با در اختیار داشتن امکانات مورد نیاز اعم از امکانات تغذیه ای و گرمایشی در یکی از سالنهای مجاور دیگر بلوکهای خوابگاهی این دانشگاه اسکان موقت یافتند و تمامی آنها در سلامت کامل به سر می برند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: ساختمان دچار حریق شده هم اکنون در حال آماده سازی برای اسکان مجدد دانشجویان در روزهای آینده است اما هنوز علت وقوع این حادثه مشخص نشده و تلاش کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران برای بررسی علت آن ادامه دارد.

شاه علی خاطرنشان کرد: در حریق روز گذشته یکی از بلوکهای خوابگاه دخترانه دانشگاه علم و صنعت، تخریبی به آن مفهوم نداشته ایم.

به گزارش مهر، خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت ساعت 16 و 20 دقیقه امروز دچار حریق شد. ماموران آتش‌نشانی با استفاده از نردبانهای کشویی موفق شدند دانشجویان دخترمحبوس شده در خوابگاه را به خارج از ساختمان منتقل کنند.