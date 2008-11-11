آموزش رانندگان ایمنی پایدار را در کشور افزایش می دهد

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهرضمن تاکید برجایگاه حمل و نقل در بستر توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورعنوان کرد: حمل و نقل یکی از موضوعات و محورهای مهم در بسته توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی کشوراست و آموزش بخشها، شرکتها، موسسات و رانندگان نیز یکی از پایه های بسیار مهم در حمل و نقل است.

وی با اشاره به اینکه بسترهای لازم برای کسانی که در بخش حمل و نقل جاده ای خدمت اصلی را به مردم ارائه می دهند باید فراهم کرد، گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نسبت به آموزشهای تکمیلی و حرفه ای این قشر فعال و پویا اقدام کرده است.

جیفرودی همچنین از آموزش دو هزار و 100 نفراز رانندگان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در زمینه حمل و نقل مواد خطرناک، مهاربار و اخلاق حرفه ای به ترتیب 470 نفر، هزار و 140 نفر و 490 نفر است.

وی افزود: این آموزشها درشناخت شغلی آنان موثر بوده و در همین راستا باید به اصلاح فرهنگ و فرهنگ سازی در بستر جامعه اهتمام بیشتری شود.

این مسئول درادامه با بیان اینکه پارسال 332 راننده در خصوص حمل و نقل مواد خطرناک و اخلاق حرفه ای حمل مسافر آموزش دیده اند ادامه داد: در بخش حمل و نقل مواد خطرناک و آموزش حرفه ای مسافربری به ترتیب 185 و 147 نفر بوده است.