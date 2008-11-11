سفرهای استانی دولت نقص در سیستم اداری را بیشتر نمایان می سازد

مهران مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مراجعات بیشمار مردم به رئییس جمهوری و شمار زیادی نامه ها در هر دوره نشان می دهد که باید برای رفع مشکلات اداری چاره اساسی شود.

وی اظهار داشت: این گونه سفرها موجب ارتباط بیشتر مردم با مسوولان ارشد می شود ولی در جوامع توسعه یافته بیشتر این امور از سوی نهادهای مدنی و احزاب صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این سفرهای استانی و ارتباطاات موجب حذف نهادهای مدنی و کمرنگ شدن آن در جامعه می شود.

مصطفایی، هدف اصلی سفرهای استانی را ترویج فرهنگ پاسخگویی برشمرد و گفت: رئییس جمهور می خواهد این فرهنگ را بین خدمتگزاران ترویج دهد تا درهای ادارات را به روی مردم بازنگه دارند.

این کارشناس علوم سیاسی بیان داشت: این درحالی است که متاسفانه برخی از مسوولان در استانها و شهرستانها پس از هر سفر درها را می بندند و دوباره در آستانه سفری دیگر آن را باز می کنند.

وی یادآورشد: براساس برآیندها باید تعداد مراجعات و نامه ها به رئیس جمهوری در سفرهای دوم کاهش یابد ولی اینگونه نیست.

وی اضافه کرد: این نشان می دهد که مسوولان استانها و شهرستانها که رئییس جمهور به آنها اعتماد کرده، شایسته نتوانستند اهداف والای دولت را پیگیری و اجرایی کنند.

وی، در مجموع سفرهای استانی دولت را مطلوب و مفید برشمرد و گفت: مراجعات بیشمار مردم نشان می دهد که سیستم اداری کشور کارش را درست انجام نمی دهد.

هیئت دولت در جریات دو سفر به استان گلستان بیش از 270 مصوبه داشت که براساس اعلام مسئولان بیش از 92 درصد مصوبات دوره اول و 40 درصد مصوبات دوره دوم در این استان عملیاتی شده است.