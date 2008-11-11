اولین جلسه کمیته راهبری نظام اطلاع رسانی علم و فناوری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امید فاطمی - مشاور معاون پژوهشی در امور فناوری و مدیریت اطلاعات، وظیفه این کمیته را سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت واحد بر نظامهای تخصصی اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد.

وی افزود: نقش این کمیته ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر میان نظامهای تخصصی اطلاع رسانی، ساماندهی به وضیعت اشاعه اطلاعات علم و فناوری، طراحی و اجرای نظام ثبت اطلاعات علم و فناوری و جلوگیری از حرکتهای موازی در امر بازیابی و اشاعه اطلاعات علم وفناوری است.

اولین جلسه کمیته راهبری نظام اطلاع رسانی علم وفناوری با حضور روسای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری، دبیران منتخب شبکه معاونین پژوهشی دانشگاهها، مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، مشاور معاون فناوری وزیر علوم و جمعی از اساتید برگزار شد.