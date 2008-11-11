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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۹:۱۷

مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد تا 24 آبان ماه تمدید شد

مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد تا 24 آبان ماه تمدید شد

سازمان سنجش آموزش کشور مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1388 را تا پایان این هفته تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: نظر به اینکه برخی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 88 در تاریخ مقرر ثبت نام (از 12 تا 20 آبان) برای دریافت مدارک ثبت نام و ثبت نام در آزمون اقدام نکرده اند لذا سازمان سنجش با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کرده که از روز سه شنبه 21 آبان تاچهارشنبه 22 آبان ماه از ساعت 8 صبح تا 19 بعدازظهر روزهای مذکور منحصرا در باجه های اصلی مرکز هر شهرستان نسبت به توزیع مدارک ثبت نام آزمون فوق اقدام شود.

داوطلبان شهرستان تهران نیز می توانند از روز سه شنبه 21 آبان تا چهارشنبه 22 آبان از ساعت 8 صبح تا 19 روزهای مذکور برای دریافت مدارک ثبت نام منحصرا به یکی از مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 19 مراجعه و نسبت به دریافت مدارک ثبت نام اقدام کنند.

ضمنا امکان ثبت نام الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت نیز حداکثر تا ساعت 24 روز جمعه 24 آبان ماه فراهم شده و لذا داوطلبان می توانند با مراجعه به نشانی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور  www.sanjesh.org  اقدام به ثبت نام اینترنتی در این آزمون کنند.

کد مطلب 780984

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