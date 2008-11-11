رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی به مهر خبر داد: تشخیص بیماریهای ویروسی در مرکبات با استفاده از نانو ذرات نقاط کوانتمی

دکتر مجتبی خیام نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر ساله عوامل زنده بیماری زا باعث بروز صدمات و خسارات فراوانی به گیاهان می شود که این امر نقش مهمی در کاهش عملکرد محصول از لحاظ کیفی و کمی دارد.

وی "تریستیزا"ی مرکبات را یکی از مهمترین عوامل بیمارزایی که مرکبات را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار داده دانست و افزود: وجود این بیماری از سال قبل در شمال کشور و طی سالیان اخیر در جنوب ایران به اثبات رسیده است که به عنوان خطر بالقوه برای مرکبات در شمال و جنوب کشور به شمار می رود.

رئیس موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی اولین گام برای مبارزه با بیماریها را تشخیص و شناسایی صحیح و دقیق عامل بیماری ذکر کرد و اظهار داشت: در زمینه بیماریهای ویروسی می توان از روشهای مختلف بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی برای تشخیص و ردیابی ویروسهای گیاهی استفاده کرد که با توجه به ماهیت آوندی برخی از ویروسها، روشهای متداول تشخیص با مشکلات جدی روبرو شده است.

وی ادامه داد: برای این منظور با استفاده از نانوذرات نقاط کوانتومی موفق به دستیابی به روشی شدیم که می تواند ویروسهای گیاهی را تشخیص و رد یابی کند.

رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی در این باره توضیح داد: در این پروژه از طریق "کونژوکه" کردن نانو ذرات نقاط کوانتومی، ویروسها در بافت گیاهی تشخیص داده می شود و به وسیله میکروسکوب فلورسنس رد یابی می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه در سه مرحله انجام می شود به مهر گفت: در مرحله اول توان اتصال آنتی بادی اختصاصی ویروسها به ذرات نانو انجام می گیرد و در مرحله دوم نمونه های آلوده به ویروس با استفاده از نانو ذرات مورد مطالعه قرار می گیرد و در نتیجه ویروس با میکروسکوب فلورسنس تشخیص داده می شود.

به گفته خیام نکویی در مرحله سوم با استفاده از نقاط کوانتومی با روشهای دیگر مانند ELIA ،Real - Time PCR از نظر میزان دقت و امکان جایگزینی مورد مقایسه قرار می گیرد.

رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی تأکید کرد: با انجام این پروژه امید است که تشخیص سریع تر و دقیق تر گیاهان آلوده به ویروس فراهم شود که این به نوبه خود امکان پیشگیری و ریشه کنی به موقع بیماری را افزایش می دهد همچنین امکان گسترش و معرفی این تکنیک برای شناسایی ویروسها و سایر کاربردهای بیولوژیکی در سطح کشور فراهم شود.