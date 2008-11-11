انرژی الکتریکی حاصل از ورزش تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گرین روولوشن با ارائه تکنولوژی جدید، کلاسهای ورزشی و انرژی مصرف شده در این دوره ها را به انرژی الکتریکی قابل بازیافت تبدیل خواهد کرد. اولین سری این تجهیزات در موسسه ورزشی در شهر کانتیکت آمریکا نصب شده است.

انرژی تولید شده از این تجهیزات مستقیما به جعبه کنترل برق باشگاه ورزشی متصل بوده و با استفاده از شبکه مبدل، به شبکه اصلی برق بازگردانده می شود.

جی ولان - مدیر شرکت گرین روولوشن زمانی تصمیم به تولید این تجهیزات گرفت که به دلیل جراحت در ناحیه شانه در بیمارستان بستری بوده و برای اولین بار ایده استفاده از انرژی بدن برای تولید انرژی الکتریکی به ذهنش رسید.

وی با صرف 18 ماه زمان، موفق به تولید دوچرخه ثابتی شد که با اتصال یک کابل از دوچرخه به شبکه برق، انرژی تولید شده توسط آن به جریان الکتریسیته ارسال می شود. به گفته مقامات این شرکت انرژی تولید شده از این دوچرخه طی یک تمرین ساده برای روشن کردن یک لامپ و یا یک لپ تاپ برای یک ساعت کافی بوده و از تولید دی اکسید کربن نیز جلوگیری خواهد کرد.

همچنین در صورت به کارگرفتن 20 دوچرخه در ورزشگاهها، انرژی حاصل از آن برابر با 3 هزار و 600 کیلو وات خواهد بود که برای روشنایی 72 منزل مسکونی کافی خواهد بود.

بر اساس گزارش سی ان ان، در صورتیکه هر یک از 36 هزار ورزشگاه موجود در ایالات متحده تنها از یکی از این دوچرخه ها استفاده کنند، علاوه بر تولید حجم عظیمی از انرژی، از گسترش مقدار زیادی دی اکسید کربن نیز جلوگیری خواهد شد.

این تکنولوژی قابلیت اتصال به بیشتر تجهیزات ورزشی را داشته و فرد برای استفاده از آن نیازی به خرید مجدد وسائل ورزشی نخواهد داشت.