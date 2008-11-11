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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۹:۴۴

شور حج /30

علیخانی "باران به روایت دیگر" را اجرا می‌کند

برنامه "باران به روایت دیگر" با اجرای احسان علیخانی در هفته حج از شبکه سه روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه تولید گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه است که در 26 قسمت 30 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی وحید جلیلوند تهیه شده و به زودی از شبکه سه پخش می‌شود. "باران به روایت دیگر" قرار است به این پرسش پاسخ دهد که یک آدم چگونه در شهر خود "حاجی" می‌شود.

ـ برنامه "نبوغ ایرانی" در 13 قسمت 25 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی احمد گرشاسبی و کارگردانی حمید کلانی در گروه سیاسی شبکه سه تهیه شده است. این برنامه به زندگی مخترعان، پژوهشگران و المپیادی‌های تهران و شهرهای شیراز، یزد، کرمان، خوزستان و سمنان می‌پردازد.

کد مطلب 781001

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