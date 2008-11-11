به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه تولید گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه است که در 26 قسمت 30 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی وحید جلیلوند تهیه شده و به زودی از شبکه سه پخش می‌شود. "باران به روایت دیگر" قرار است به این پرسش پاسخ دهد که یک آدم چگونه در شهر خود "حاجی" می‌شود.

ـ برنامه "نبوغ ایرانی" در 13 قسمت 25 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی احمد گرشاسبی و کارگردانی حمید کلانی در گروه سیاسی شبکه سه تهیه شده است. این برنامه به زندگی مخترعان، پژوهشگران و المپیادی‌های تهران و شهرهای شیراز، یزد، کرمان، خوزستان و سمنان می‌پردازد.