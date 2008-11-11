اولین نمایشگاه تخصصی مبلمان و صنایع چوب در شهریار برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، این نمایشگاه در مساحت 4000 متر مربع در قالب 35 غرفه از 35 شرکت تشکیل شده است که عمده شرکتها از شهریار هستند.

در این نمایشگاه مبلمان منزل، مبلمان اداری، انواع دیوار پوشها، ماشین آلات مرتبط با صنعت چوب، ویترین، بوفه، سرویس خواب و سرویس نوزاد در معرض دید بازید کنندگان قرارداده شده است.

در برپایی این نمایشگاه شرکتهایی همچون آپادانا، جلوه، سیب، ستاره طلایی، دکوراسیون احمدی، پرنسس، شرکت کرده اند.

این نمایشگاه تا روز 26 آبانماه جاری در شهریار جاده اندیشه نرسیده به سه راه مارلیک، پشت دبیرستان شهید ثمری از ساعت 10 صبح تا 21 برای بازید عموم بر پاست.

همچنین در برپایی این نمایشگاه سازمان بازرگانی استان تهران، فرمانداری، اداره بازرگانی شهریار، کمیته توسعه صادرات غیر نفتی شهریار، آموزش و پرورش، اداره برق ملارد و نیروی انتظامی شهرستان شهریار همکاری و هماهنگی لازم را ارائه داده اند.