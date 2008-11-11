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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۹:۵۰

تا پایان سال؛

میزان تولید سیمان کشور از مرز 48 میلیون تن می گذرد

دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن پیش بینی کرد مجموع تولید سیمان کشور تا پایان امسال به 48.5 میلیون تن برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گزارش دفتر صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن، درصورت محقق شدن این هدف‌گذاری،‌ تولید این محصول نسبت به سال 86 بیش از 8 میلیون و 496 هزار و 427 تن افزایش داشته و رشدی معادل 21.2 درصد خواهد داشت.

طی 7 ماه منتهی به آبان امسال 27 میلیون و 700 هزار تن سیمان در کشور تولید شد که این میزان تولید نسبت به مدت مشابه پارسال 19.1 درصد افزایش داشته است.

نسبت میزان تولید سیمان در این مدت نسبت به ظرفیت اسمی آن نیز 96 درصد بوده و این میزان تولید 5.2 درصد از پیش‌بینی برنامه تولید سیمان برای سال 87 جلوتر است.

همچنین میزان تولید سیمان در مهر امسال نیز 3 میلیون و 600 هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 3.3 درصد افزایش تولید نشان می‌دهد. نسبت میزان تولید سیمان به ظرفیت اسمی آن نیز طی ماه گذشته 89 درصد بوده است

کد مطلب 781026

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