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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

سالانه 400 هزار متر مکعب چوب کشور از گیلان تامین می شود

سالانه 400 هزار متر مکعب چوب کشور از گیلان تامین می شود

رشت - خبرگزاری مهر: معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان از تامین 400 هزار مترمکعب چوب مورد نیاز کشور از این استان در سال خبر داد.

محسن یوسف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر در40 هزار هکتار ازاراضی این استان کار زراعت چوب توسط بخش خصوصی انجام می شود.

وی اظهار داشت: در افق 20 ساله توسعه کشور پیش بینی شده است که میزان زراعت چوب در استان گیلان به 150 هزارهکتار افزایش یابد که این امر سبب رفع نیاز استان و بخشی از کشور خواهد شد.

یوسف پور با اعلام اینکه سالانه بیش از دو میلیون نهال صنوبر در گیلان تولید می شود، افزود: صنوبرکاری به عنوان یک فعالیت تکمیلی، دارای ارزش فراوان در شمال کشور قلمداد می شود.

وی رفع نیاز کشور، جلوگیری از واردات چوب و کاهش بهره برداری از جنگلهای طبیعی را از دلایل عمده پرداختن به زراعت چوب ذکر کرد.

معاون فنی منابع طبیعی گیلان همچنین افزایش انگیزه مردم وکاهش فشار بر روی جنگلهای طبیعی استان را بسیار مهم ارزیابی کرد و یادآورشد: با اعطای تسهیلات مناسب و اطلاع رسانی صحیح می توان جامعه را به زراعت چوب و کاربری های بالای ترغیب کرد.

کد مطلب 781028

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