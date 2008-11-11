نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی پزشکی 16 دی ماه اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر‌، کلید نهایی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و دستیاری سال تحصیلی 88 - 87 روز 27 آبان منتشر می شود و نتایج اولیه همزمان با اعلام اسامی سه برابر ظرفیت پذیرش روز 28 آبان اعلام خواهد شد. همچنین مرحله دوم آزمون به صورت شفاهی طی روزهای 3 تا 5 دی ماه برگزار خواهد شد و نتایج نهایی آزمون در مجموع آزمون کتبی و شفاهی روز 16 دی ماه اعلام خواهد شد.

مهلت اعتراض داوطلبان به کلید اولیه سئوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و دستیاری سال تحصیلی 88 - 87 امروز سه شنبه پایان می یابد و کلید نهایی روز 27 آبان از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و مرکز سنجش آموزش پزشکی، با هدف ارتقاء کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون ها، اعتراض داوطلبان تنها به صورت اینترنتی و تا مهلت اعلام شده پذیرفته می شود.

داوطلبان تا ساعت 14 امروز فرصت دارند اعتراض خود را در قالب فرم اینترنتی اعلام شده در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند. اعتراضهایی که به شکلهای دیگر،‌ خارج از فرم اعلام شده،‌ به صورت حضوری و یا پس از زمان تعیین شده به این مرکز ارسال شوند، رسیدگی نمی شوند.

آزمون دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی روز جمعه 17 آبان با رقابت 3 هزار و 685 داوطلب برگزار شد.