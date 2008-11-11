نیروهای بین المللی می توانند در کرانه باختری مستقر شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمرو موسی" در مصاحبه با روزنامه هاآرتص گفت : این موضوع برای "ابومازن" رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین قابل قبول است. اسرائیل می تواند به صورت مرحله ای از بلندیهای جولان و کرانه باختری تا زمانی که خروج بر اساس یک برنامه قابل ادامه داشته باشد خارج شود.

دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه امکان مذاکره این اتحادیه با رژیم صهیونیستی را درباره صلح خاورمیانه منتفی دانسته و اعلام کرد که هر گونه مذاکره ای در این باره باید دو جانبه باشد.

موسی در ادامه توقف کامل شهرک سازی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی را پیش شرط جهان عرب برای مذاکره با رژیم صهیونیتی اعلام کرد و گفت : اگر اسرائیل شهرکسازی را متوقف کرده و اقدامات جدی برای برچیدن پاسگاه های غیر قانونی انجام دهد آنگاه درهای اتحادیه عرب برای مذاکره و برداشتن گامهای بعدی بر اساس طرح صلح سال 2002 باز خواهد بود. ما به مدت شش سال است که منتظر پاسخ رسمی یکی از مقامات اسرائیلی درباره طرح صلح اعراب هستیم و این در حالی است که شرایط موجود در حال تغییر هستند.

دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه گفت : وقت در حال نزدیک شدن به زمانی است که اعراب خواستار اتخاذ تصمیم شوند؛ اینکه اسرائیل شهرکسازی را متوقف کند و یا اینکه اعراب اعلام کنند هیچ امکانی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین وجود ندارد.

موسی در ادامه از گفته های "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر در دیدار با "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی که اعلام کرده بود : "اسرائیل باید در ابتدا با طرح صلح اعراب موافقت کند سپس در مورد جزئیات آن گفتگو می کنیم." حمایت کرد و گفت : این در حالی است که متاسفانه تا کنون نه "ایهود اولمرت" نخست وزیر و "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه اسرائیل هیچ کدام پاسخی به این طرح صلح نداده اند. اما به محض اینکه تل آویو با این طرح صلح موافقت کند ما اسرائیل را دعوت می کنیم تا پیشنهادات خود را در این مورد ارائه کند.

دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه با تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران از رژیم صهیونیستی دعوت به حضور در توافقنامه "خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای" کرد و گفت : خاورمیانه نیازی به سلاح هسته ای ندارد.

موسی در مورد رئیس جمهور جدید آمریکا نیز ابراز امیدورای کرد که باراک اوباما به شعار خود مبنی بر لزوم تغییر عمل کرده و این تغییر را در خاورمیانه نیز به انجام برساند.