برگزاری سمینار قرآن و دانشگاه در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام و المسلمین واعظی نژاد در این مراسم گفت: انسان بدون قرآن نمی تواند به سعادت و تکامل در زندگی برسد زیرا قرآن همانند نوری است در زندگی ما انسانها و زندگی بدون نور ظلمات است.

مدیر کل فعالیتهای فوق برنامه معاونت فرهنگی واحد علوم و تحقیقات افزود: در هر شرایطی باید به قرآن توجه وجود داشته باشد زیرا گرفتاری بسیاری از بنده ها در روز قیامت از بی توجهی به قرآن است و خوشا به سعادت کسانی که از قرآن حداکثر استفاده را می کند.

حجت السلام و المسلمین واعظی نژاد علت بسیاری از نابسامانی هایی که در کشور مشاهده می شود را بی توجهی به قرآن ذکر کرد و ادامه داد: باید بی توجهی به قرآن در جامعه از بین برود و تلاوت قرآن، تدبر و عمل جایگزین آن شود.