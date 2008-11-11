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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۱۸

برگزاری سمینار قرآن و دانشگاه در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

برگزاری سمینار قرآن و دانشگاه در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

سمینار قرآن و دانشگاه همزمان با هفته قرآن به همت پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به میزبانی معاونت فرهنگی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام و المسلمین واعظی نژاد در این مراسم گفت: انسان بدون قرآن نمی تواند به سعادت و تکامل در زندگی برسد زیرا قرآن همانند نوری است در زندگی ما انسانها و زندگی بدون نور ظلمات است.

مدیر کل فعالیتهای فوق برنامه معاونت فرهنگی واحد علوم و تحقیقات افزود: در هر شرایطی باید به قرآن توجه وجود داشته باشد زیرا گرفتاری بسیاری از بنده ها در روز قیامت از بی توجهی به قرآن است و خوشا به سعادت کسانی که از قرآن حداکثر استفاده را می کند.

حجت السلام و المسلمین واعظی نژاد علت بسیاری از نابسامانی هایی که در کشور مشاهده می شود را بی توجهی به قرآن ذکر کرد و ادامه داد: باید بی توجهی به قرآن در جامعه از بین برود و تلاوت قرآن، تدبر و عمل جایگزین آن شود.

کد مطلب 781034

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