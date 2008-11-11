کودکان امروز بیش از هر وقت دیگری دارو می خورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلت دی نیوز، تجویز دارو بین سالهای 2002 تا 2005 تقریبا دو برابر شده است. پس از اطفال، دختران 10 تا 19 ساله بیشترین مقدار مصرف دارو نسبت به گذشته را به خود اختصاص داده اند.

محققان اعلام کرده اند در مورد اطفال و نوجوانان بیشترین داروها در مورد دیابت نوع دو و آسم و بیش فعالی می باشد.

داروهای دیابت برای کودکان 50 درصد بیشتر و داروهای آسم 5/46 درصد و همچنین داروهای مرتبط با بیش فعالی نیز نسبت به گذشته 40 درصد افزایش مصرف داشته است.

در ضمن در چند سال اخیر والدین حتی برای چاقی یا لاغری کودکان و نوجوانانشان نیز ترجیح می دهند از دارو استفاده کنند.

در حدود نیم میلیون کودک 3 تا 5 ساله از دارو استفاده می کنند و نوجوانان تا سن 19 سال نیز در چند سال گذشته تقریبا دو برابر قبل دارو مصرف می کنند.