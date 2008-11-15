سویا کاری؛ یک قرن قدمت یک دنیا مشکل

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قیمت کنونی خرید توافقی و تضمینی هر کیلوگرم سویا با دو درصد ناخالصی، 12 درصد رطوبت و تحویل در مراکز خرید چهار هزار و 450 ریال تعیین شده است.

این نرخ جدید بر اساس دستورالعمل شماره 27160/20 تاریخ هفتم مهرماه سال جاری مبنی بر اعلام خرید تضمینی محصول سویا طبق شرایط در مراکز خرید سازمان تعاون روستایی استان مشخص شده است.

پیش از این قیمت خرید تضمینی این محصول از سوی شورای اقتصاد و دولت حدود سه هزار و 700 ریال به ازای هر کیلوگرم اعلام شده بود.

برآیندها نشان می دهد که سویا کاری در شمال با بیش از یک قرن قدمت با یک دنیا مشکل روبرو است، از این رو برنامه جامع اصولی و کالان نگر برای رفع مشکلات فراروی ضرورتی اجتاب ناپذیر است.

این در حالی است که بسیاری از کشاورزان سویاکار گلستان معتقدند: به رقم افزایش و تعیین نرخ جدید خرید سویا در سال زراعی جاری، قیمت تعیین شده متناسب با هزینه های تولید این محصول نیست.

پایین بودن نرخ خرید سویا در حالی است که حدود 90 درصد روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود.

این عده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزودند: بالا بودن هزینه های تولید، بروز خشکسالی سال جاری، کاهش سطح تولید، وجود دلالها و اسطه ها و پایین بودن نرخ خرید تضمینی این محصول، فعالان این بخش را برای تداوم فعالیت دلسرد کرده است.

این کشاورزان بر لزوم برنامه ریزی برای تغییر و تجدید نظر در نرخ جدید تعیین شده از سوی جهاد کشاورزی استان تاکید کردند.

55 هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان در سال جاری به زیرکشت سویا رفته است و گرگان، علی آباد و کردکوی بیشترین میزان سطح زیرکشت این محصول را به خود اختصاص داده اند.

استان گلستان در کشت و تولید سه محصول دانه روغنی شامل سویا، کلزا و آفتابگردان رتبه نخست کشوری را داراست.

محمد نوایی سویا کاری از گرگان افزود: هزینه های تولید این محصول بالا است و قیمت تعیین شده کنونی متناسب با نرخ تورم و گرانی کالاها و خدمات نیست.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر زحمت بر دوش کشاورزان است، در حالیکه دلالها و واسطه ها سود حاصل از این محصول را به جیب می زنند.

وی اظهار داشت: تلاش متولیان امر برای افزایش نرخ این محصول در منطقه قابل تقدیر است ولی به نظر می رسد این رقم جدید چندان کارشناسی نیست.

دلالها برای خرید محصول کشاورزان انگیزه های بیشتری دارند

کشاورز دیگری از گنبد گفت: ناچیز بودن نرخ خرید تضمینی و توافقی سویا موجب می شود تا دلالها و واسطه ها انگیزه بیشتری برای خرید این محصول از کشاورزان پیدا کنند.

تقی مرادی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: هزینه تمام شده تولید هر کیلوگرم محصول سویا در منطقه بیش از پنج هزار ریال است و بالا بودن هزینه ها، کشاورزان منطقه را برای تداوم فعالیت در این عرصه بی انگیزه کرده است.

وی بیان داشت: بروز خشکسالی سال جاری موجب شده تا سطح زیرکشت و تولید این محصول در منطقه کاهش یابد، بنابراین نیاز است تا برنامه ریزان حمایت ویژه ای در این بخش داشته باشند.

به گفته این کشاورز، برای توسعه و حمایت اصولی از کشت این محصول و فعالان این بخش، برنامه ریزی دقیق و اصولی نیاز است.

کشاورز دیگری با انتقاد از پایین بودن نرخ خرید تضمینی سویا پیشنهاد داد: حداقل قیمت برای خرید تضمینی و توافقی هر کیلو گرم محصول سویا باید هفت هزار ریال تعیین شود تا بخشی از هزینه های کشاورزان تامین شود.

محمد مرادقلی افزود: مراکز خرید تعیین شده برای خرید این محصول کم بوده و کشاورزان مجبورند برای فروش محصول خود، مدتها در صف باشند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از افزایش قیمت خرید تضمینی محصول سویا در این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این قیممت جدید درباره محصول تولید سال زراعی جاری اعمال و فقط از تولیدکنندگان خریداری می شود.

الهیار ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به فاسد شدن این محصول، رعایت استاندارهای موجود و نگهداری آن در انبارهای فنی ضروری است.

وی اظهار داشت: کار خرید این محصول زیر نظر کمیته ای مرکب از نماینده سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و نماینده کشاورزان محل انجام می شود.

وی یادآورشد: کار خرید این محصول از 25 مهرماه آغاز و تا 30 آذرماه ادامه دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: 400 میلیارد ر یال برای خرید سویا از کشاورزان این استان نیاز است.



وی عنوان کرد: برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت به موقع وجه سویاکاران با بانکها و سازمان تعاون روستایی کشور در حال رایزنی هستیم.



38 مرکز خرید سازمان تعاون روستایی محصول سویای کشاورزان را در گلستان خریداری می کنند و کار برداشت سویا تا اوخر آبانماه ادامه دارد.

استاندار گلستان گفت: بروز خشکسالی سال جاری موجب کاهش تولید محصول سویا و قیمت جهانی این محصول شد.

یحیی محمودزاده به خبرنگار مهر در گرگان افزود: تعیین نرخ جدید سویا اقدامی مناسب برای حمایت از تولید کنندگان این محصول است.

وی اظهار داشت: نرخ خرید قبلی این محصول حدود سه هزار و 700 ریال بود که در نرخ جدید به بیش از چهار هزار و 400 ریال افزایش یافته است.

گلستان با تولید 90 نوع محصول کشاورزی و 750 هزار هکتار اراضی، قطب مهم کشاورزی در کشور به شمار می آید.