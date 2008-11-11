اعطای تسهیلات تا سقف 600 میلیون ریال به کشاورزان خراسان شمالی

حسن حجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر یک ازمتقاضیان در سطح استان می توانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی هر شهرستان تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی همچنین گفت:60 میلیارد ریال برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار دراین استان منظور شد.

حجی پور تصریح کرد: این میزان اعتبار از محل کمک های فنی واعتبار خشکسالی به منظور حمایت از کشاورزی اختصای یافت.

وی اظهاررداشت: به ازای اجرای یک هکتار آبیاری قطره ای مبلغ 14 میلیون ریال به صورت بلاعوض و مابقی به صورت تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: به ازای یک هکتار آبیاری بارانی نیز 10 میلیون ریال اعتبار بلاعوض اختصاص می یابد.

حجی پور با بیان اینکه هزینه تجزیه آب ، نقشه برداری ، طراحی نظارت همگی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: متقاضیان سیستم های آبیاری تحت فشار می توانند با مراجعه به مراکز خدمات سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ها با ارائه درخواست و مدارک طرح پیشنهادی خود را مطرح کنند.

به ازای اجرای یک هکتار آبیاری تحت فشار ، 550 متر مکعب آب در سال صرفه جویی می شود.