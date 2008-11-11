تولید سالانه محصولات باغی به 19 میلیون تن افزایش می یابد

محمد رضا جهانسوز در گفتگو با مهر در خصوص توسعه باغات در بخش کشاورزی گفت: پیش بینی می شود در پایان برنامه چهارم میزان تولید محصولات باغی کشور به حدود 19 میلیون تن بالغ شود، ضمن اینکه در سال گذشته سطح باغات کشوربه بیش از دو میلیون و 600 هزار افزایش یافته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در سال گذشته توسعه باغات در سطح 103 هزار و 306 هکتار پیش بینی شده بود که از این میزان 73 هزار و 195 هکتار عملیاتی و به سطح کل باغات کشورافزوده شده است.

وی اظهارداشت: در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم توسعه باغات در سطح 49 هزار و 551 هکتار مصوب شد که در پایان سال 65 هزار و 842 هکتار اجرایی شد و در دو سال گذشته مقرر بود توسعه باغات در سطح 70 هزار و 748 هکتار اجرایی شود که رقم محقق شده بالغ بر 79 هزار و 729 هکتار بوده است.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: میانگین تولید محصولات باغی در برنامه چهارم معادل 15 هزار و 609 تن است که این میزان تولید به دنبال اجرای برنامه ریزیهای انجام شده در راستای توسعه باغات و مدیریت اصولی باغها محقق شده است.

به گزارش مهر، تولید مرکبات به عنوان یکی از عمده ترین محصولات باغی در طول برنامه چهارم معادل 4 هزار و 441 تن بوده و سه گروه محصولات باغی شامل مرکبات، انگور، سیب و دانه دارها به تنهایی 67 درصد کل تولیدات باغی کشور را شامل می شوند.