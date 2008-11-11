به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در بیست و دومین جلسه کانون فیلم این انجمن فیلم‌های انیمیشن تحسین‌شده در مراسم اسکار را به نمایش می‌گذارد.

"هر کودکی" 1979، "مگس" 1980، "هروئین تقلبی" 1981، "‌گربه برگشت" 1988، "تعادل" 1989، "‌روز تولد باب" ‌1994،‌ "بیشتر" 1998، "کرومپت" و "راین" 2004، "پیتر و گرگ" 2006‌، "دخترک کبریت‌فروش" 2006‌ و "شاعر دانمارکی" 2006 روز شنبه 25 آبان ساعت 17 در سالن اجتماعات خانه سینما به نمایش درمی‌آیند.

استفاده از برنامه‌های کانون فیلم انجمن برای کلیه منتقدان، اعضای صنوف خانه سینما، ‌اهالی رسانه‌ها، ‌دانشجویان و هنرجویان سینما آزاد است.