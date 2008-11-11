  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

نمایش انیمیشن‌های اسکاری در کانون فیلم انجمن منتقدان

نمایش انیمیشن‌های اسکاری در کانون فیلم انجمن منتقدان

مجموعه 12 فیلم انیمیشن کوتاه که در 30 سال اخیر برنده یا نامزد دریافت جایزه اسکار بوده‌اند، در کانون فیلم انجمن منتقدان به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در بیست و دومین جلسه کانون فیلم این انجمن فیلم‌های انیمیشن تحسین‌شده در مراسم اسکار را به نمایش می‌گذارد.

"هر کودکی" 1979، "مگس" 1980، "هروئین تقلبی" 1981، "‌گربه برگشت" 1988، "تعادل" 1989، "‌روز تولد باب" ‌1994،‌ "بیشتر" 1998، "کرومپت" و "راین" 2004، "پیتر و گرگ" 2006‌، "دخترک کبریت‌فروش" 2006‌ و "شاعر دانمارکی" 2006 روز شنبه 25 آبان ساعت 17 در سالن اجتماعات خانه سینما به نمایش درمی‌آیند.

استفاده از برنامه‌های کانون فیلم انجمن برای کلیه منتقدان، اعضای صنوف خانه سینما، ‌اهالی رسانه‌ها، ‌دانشجویان و هنرجویان سینما آزاد است.

کد مطلب 781065

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها