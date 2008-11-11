چهاردهمین کنگره تازه های باروری و ناباروری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر متولی زاده اردکانی - دبیر علمی این کنگره گفت: در نخستین کنگره اندومتریوز علاوه بر ارائه آخرین دستاوردهای علمی در رابطه با این بیماری و آموزش متخصصین زنان که موجب ارتقاء سطح علمی آنان می ‌شود امکان تبادل نظر متخصصان زنان با سایر رشته های مرتبط نیز فراهم می شود.

وی اضافه کرد: در این کنگره علل ایجاد اندومتریوز و آسیبهای ناشی از آن از منظر ایمنی شناسی، ژنتیک و غدد تولید مثل،‌ روشهای تشخیص و درمان اندومتریوز، درمانهای جراحی در مبتلایان، پیامدهای ناشی از اندومتریوز از جمله ناباروری،‌ ارتباط عوامل محیطی با اندومتریوز و کیفیت زندگی مبتلایان به اندومتریوز بررسی می شود.

دبیر علمی این کنگره افزود: انتظار می ‌رود با آشناسازی و جلب نظر مسئولان وزارت بهداشت، با برگزاری این کنگره ستادی به منظور پیگیری نیازهای ضروری مبتلایان به اندومتریوز تشکیل شود.

وی با اشاره به امتیاز آموزش مداوم این برنامه یادآور شد: امتیاز آموزش مداوم این کنگره برای متخصصین زنان و زایمان 5/7 امتیاز، برای متخصصین آسیب شناسی، جراحی عمومی، ایمونولوژی و ژنتیک 75/3 و برای ماماها نیز 25/2 امتیاز است.

متولی زاده یادآور شد: اندومتریوز از اختلالات شایع در بیماریهای زنان و مامایی است که در این بیماری بافت‌ اندومتر در نواحی خارج از رحم یافت می شود که منجر به واکنشهای مزمن و التهابی در زنان می شود.

این سمینار چهاردهمین سمینار تخصصی پژوهشکده ابن سینا است که به شکل ارائه مقالات تخصصی،‌ پوستر و سخنرانیهای جامع در قالب پانلهای تخصصی و بحثهای گروهی در تالار امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود.