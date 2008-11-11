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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

تشدید فشارصهیونیستها بر اوباما

لیونی خواستار تداوم سیاست سختگیرانه آمریکا در قبال ایران شد

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در تماسی تلفنی با معاون رئیس جمهور جدید آمریکا از وی خواست تا دولت جدید این کشور نیز همچنان در برابر ایران سختگیر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جورزالم پست، "زیپی لیونی" در این مکالمه تلفنی با "جو بایدن" در راستای فشار بر رئیس جمهور جدید آمریکا ادعا کرد : ایستادگی در برابر تهدیدهای ایران اهمیت بسیار بالایی برای ادامه دوستی ما دارد. اوضاع خوبی برای کشورهای میانه رو نیست. ایران، حماس و سایر گروه های تندرو در حال آزمودن ما هستند؛ آنها باید این نکته را درک کنند که جهان، تندروها و تروریستها را تحمل نمی کند.  

لیونی در ادامه از اقدامات بایدن در حمایت از رژیم صهیونیستی تمجید کرده و برای همکاری با معاون رئیس جمهور آمریکا در آینده ابراز امیدواری کرد.

بر اساس این گزارش، جو بایدن شب گذشته با "ایهود باراک " وزیر جنگ و "بنیامین نتانیاهو" رئیس حزب لیکود رژیم صهیونیستی به صورت تلفنی گفتگو کرد.

رژیم صهیونیستی به شدت نگران رویکرد جدید آمریکا در قبال ایران است و در این راه اظهارات پیش از انتخابات "باراک اوباما" درباره مذاکره مستقیم با تهران به شدت موجب هراس مقامات تل آویو شده و از همین رو رژیم اسرائیل از پیش از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش گسترده ای را برای ترسناک جلوه دادن فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران و منصرف کردن اوباما از مذاکره با تهران آغاز کرده و این تلاش همچنان ادامه دارد.  

کد مطلب 781109

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