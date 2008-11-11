نخستین نشست نمایندگان سازمانها در ستاد مرکزی راهیان نور برگزار شد

به گزارش خبرگزای مهر، سید مهدی هاشمی با تأکید بر اهمیت فعالیتهای راهیان نور گفت: این رزمایش بزرگ فرهنگی چهار سال است که به طور رسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی با توجه به حرکت رو به رشد این حرکت فرهنگی، اظهار امیدواری کرد که این برنامه استمرار پیدا کرده و در همه دستگاه ها نهادینه و به نسل امروز منتقل شود.

نماینده رئیس جمهور در ستاد راهیان نور با اشاره به فرصت باقی مانده تا اسفندماه و شروع برنامه راهیان نورف افزود: شرح وظایف تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها به زودی تهیه و به آنها ابلاغ خواهد شد و البته فرماندهان و مسئولان عالی رتبه لشکری و کشوری نسبت به این برنامه توجیه هستند.

وی همچنین از چاپ کتاب فعالیت های چهار ساله راهیان نور خبر داد و از همه دستگاه ها و سازمان های عضو ستاد مرکزی راهیان نور خواست تا فعالیت های چهار ساله خود را در دوران دفاع مقدس تهیه و ارائه کنند تا این کتاب چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

سید مهدی هاشمی با تأکید بر جمع آوری و مستند سازی فعالیت های راهیان نور افزود: ایمنی و نظم از جمله عواملی است که باعث بالا بردن کیفیت در کار می شود و خوب است طوری برنامه ریزی شود که حلاوت این سفر به تلخی تبدیل نشود.

پیش از سخنان سید مهدی هاشمی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور به ارائه گزارشی از عملکرد این ستاد در ایام اعزام کاروان های راهیان نور 87-86 پرداخت و گفت: ستاد مرکزی راهیان نور با همان هدف از پیش تعیین شده، امر سیاست گذاری، هدایت کلی، هماهنگی و نظارت و حمایت از جریان گسترده راهیان نور را برعهده دارد تا نقش خود را در نشر و نهادینه کردن فرهنگ ارزشهای متعالی و بی بدیل دفاع مقدس در گستره جامعه اسلامی ایفا کند.

محمدحسین یکتا در ادامه به تشریح اقدامات و فعالیت های ستادی، فرهنگی، روابط عمومی، راویان و امور خادمین، اداره یادمان ها، طرح و برنامه، مهندسی، پشتیبانی، کمیته امنیت و بهداشت و درمان پرداخت.

وی با تقدیر از نقش کلیه سازمان ها در برگزاری اردوی راهیان نور، تصریح کرد: راهیان نور جزو سفرهای مردم قرار گرفته و باید برای آن برنامه ریزی جامعی کرد. در ادامه این نشست نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان ها پیشنهادهای خود را ارائه کردند.