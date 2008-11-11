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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

فردا تشکیل می شود ؛

جلسه فراکسیون اصولگرایان با موضوع بررسی صلاحیت و برنامه محصولی

جلسه فراکسیون اصولگرایان با موضوع بررسی صلاحیت و برنامه محصولی

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس از برگزاری جلسه این فراکسیون در صبح فردا و پیش از آغاز جلسه علنی مجلس خبر داد.

محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: قرار بود این جلسه صبح امروز برگزار شود که به دلیل تنظیم نشدن وقت جلسه و عدم ارائه برنامه های وزیر پیشنهادی کشور به مجلس برگزاری آن لغو و به صبح فردا موکول شد.

وی ساعت برگزاری این جلسه را 6.45 دقیقه صبح فردا اعلام کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس یاد آور شد : در جلسه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان بحث های مختلفی مطرح خواهد شد که در این میان بررسی صلاحیت و برنامه های صادق محصولی وزیر پیشنهادی کشور مهمترین دستور این جلسه خواهد بود.

کد مطلب 781114

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