صادرات گلستان در سال جاری 23 درصد رشد داشت

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، میزان کالاهای صادراتی استان را در سال جاری 68 میلیون و 281 هزار و 102 کیلوگرم اعلام کرد.

وی اظهار داشت: ارزش این مقدار کالای صادراتی استان در سال جاری بیش از 40 میلیون و 497 هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 96 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: مواد غذایی، رب گوجه فرنگی، سایر محصولات معدنی، رنگ ورزین، آهن آلات فولاد، سیب زمینی، روغن خوراکی، سیب درختی، فرش ماشینی و لوازم و ماشین آلات صنعتی مکانیکی، اقلام صادراتی استان را تشکیل داده است.

به گفته شهریاری، ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی در سال جاری شش دهم دلار و در سال قبل چهار دهم دلار بوده است.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: عمده کالاهای صادراتی استان به کشورهای عراق، ترکمنستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، افغانستان، ازبکستان، رومانی، گرجستان، اکراین، ویتنام، قرقیزستان و ترکیه صادر شده است.

وی یادآور شد: 61/46 درصد صادرات از گمرک اینجه برون، 22/26 درصد از پایانه صادراتی گرگان، 09/20 درصد از پایانه صادراتی گنبد و 08/9 درصد از گمرک بندرترکمن صورت گرفته است.

استان گلستان با بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت در حاشیه دریای خزر واقع شده است.