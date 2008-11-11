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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

صادرات گلستان در سال جاری 23 درصد رشد داشت

صادرات گلستان در سال جاری 23 درصد رشد داشت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان گفت: میزان صادرات این استان طی هفت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد رشد داشته است.

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، میزان کالاهای صادراتی استان را در سال جاری  68 میلیون و 281 هزار و 102 کیلوگرم اعلام کرد.

وی اظهار داشت: ارزش این مقدار کالای صادراتی استان در سال جاری بیش از 40 میلیون و 497 هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 96 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: مواد غذایی، رب گوجه فرنگی، سایر محصولات معدنی، رنگ ورزین، آهن آلات فولاد، سیب زمینی، روغن خوراکی، سیب درختی، فرش ماشینی و لوازم و ماشین آلات صنعتی مکانیکی، اقلام صادراتی استان را تشکیل داده است.

به گفته شهریاری، ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی در سال جاری شش دهم دلار و در سال قبل چهار دهم دلار بوده است.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان داشت: عمده کالاهای صادراتی استان به کشورهای عراق، ترکمنستان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، افغانستان، ازبکستان، رومانی، گرجستان، اکراین، ویتنام، قرقیزستان و ترکیه صادر شده است.

وی یادآور شد: 61/46 درصد صادرات از گمرک اینجه برون، 22/26 درصد از پایانه صادراتی گرگان، 09/20 درصد از پایانه صادراتی گنبد و 08/9 درصد از گمرک بندرترکمن صورت گرفته است.

استان گلستان با بیش از یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت در حاشیه دریای خزر واقع شده است.

کد مطلب 781117

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