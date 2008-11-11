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۲۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۲۷

پس از گذشت 12 سال؛

تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و درمانی بخش خصوصی دامپزشکی ابلاغ شد

تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و درمانی بخش خصوصی دامپزشکی ابلاغ شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: پس از گذشت حدود 12 سال هم اکنون تعرفه های خدمات آزمایشگاهی، درمانی و بهداشتی در بخش غیردولتی دامپزشکی کشور ابلاغ شده است.

مجتبی نوروزی در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر تعرفه های خدمات آزمایشگاهی، درمانی و بهداشتی بخش غیردولتی سازمان دامپزشکی کشور با امضای معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشوربیان کرد: ابلاغ تعرفه های خدمات آزمایشگاهی، درمانی و بهداشتی کمک شایانی به بخش خصوصی دامپزشکی کشور و بهبود وضعیت درآمدی آنان می شود، ضمن اینکه این امر برای سازمان بسیار حایز اهمیت است.

وی افزود: این تعرفه ها از حدود 12 سال قبل به تصویب هیئت وزیران رسیده بود و هم اکنون با پیگیریهای به عمل آمده در دولت نهم با موافقت و امضای معاون اول ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 781118

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