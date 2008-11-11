به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش بین‌المللی "وقف و تمدن اسلامی" با هدف شناسایی نقش وقف در شکل‌گیری تمدن اسلامی، شناسایی ظرفیتهای وقف برای بازسازی تمدن اسلامی با هدف تبیین ابعاد وقف در محورهای فقهی و حقوقی، مالی، اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

اندیشمندانی از کشورهایی چون مصر، عربستان، امارات، مالزی، انگلیس، کنیا، بروئنی، اندونزی و آفریقای جنوبی در این همایش شرکت خواهند داشت .

همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی با محوریت سازمان اوقاف و امور خیریه و مشارکت بانک توسعه اسلامی و حمایت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و همکاری بنیاد جهانی وقف برگزار می شود .

این همایش 22 و 23 آبان در اصفهان برگزار خواهد شد.