10 درصد آبهای استحصالی بخش کشاورزی وابسته به قنوات است

علیرضا پرستار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هم اکنون با توجه به نقش حیاتی قنوات در کشور و اهمیت فرهنگی و تاریخی آن در بنیان گذاری تمدن کاریزی همچنین با توجه به ضرورت حفظ این میراث فرهنگی تفاهم نامه مشترکی میان وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی در رابطه با مسائل آموزشی، پژوهشی و اجرایی به امضا رسیده است.

وی افزود: در مرحله اول این تفاهمنامه مقرر شده که دوره های آموزشی در خصوص قنوات به طور مشترک برای کارشناسان در وزارت خانه مذکور تشکیل می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: این دوره های آموزشی با هدف انتقال تجربیات و افزایش توامندیهای علمی و تجربی کارشناسان مربوطه در استانهای مختلف کشور برگزار می شود.

پرستار بیان داشت: تامین انتقال آب و توزیع آب همیشه یکی از دغدغه های اصلی مردم بوده است و به دلیل قرار گرفتن کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک و شرایط اقلیمی خاص آن، کشاورزی همواره بر آب و آبیاری متکی بوده است.

مدیر کل دفتر مدیریت بهره وری آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: در کشور ما محدودیت منابع آبی بیش از محدودیت منابع خاکی مطرح است.

وی یادآور شد: محیط زیست سالم، توسعه پایدار و ادامه حیات بشر بدون آب سالم ممکن نیست و در این راستا قنات از مهمترین منابع کشاورزی است که به عنوان امنیت غذایی در جهان نیز شناخته شده است.

این مسئول ادامه داد: از جمله روشهای سنتی و تاثیرگذار در فرهنگ و تمدن و شکل گیری جوامع آباد روستایی و شهری در ایران قنات است به نحوی که آن را مظهر شادی، آزادی و نماد حیات، اندیشه و میراث فرهنگی و واقتصادی می دانند.

پرستار افزود: قنات بعد از گذشت هزاران سال از ابداع آن، هم اکنون نیز به عنوان یکی از روشهای اصلی در تامین و انتقال آب در کشور محسوب می شود.