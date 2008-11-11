آسانسور خراب و حال زار بیماران "امیراعلم"

به گزارش خبرنگار مهر، آسانسور بخش جراحی مردان و زنان بیمارستان امیراعلم که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است بیش از دو ماه است که قابل استفاده نبوده و از آن زمان تا کنون بیماران این بخش با کمک پرسنل خدمات این بیمارستان و از طریق پله ها به اتاقهایشان انتقال داده می شوند.

بیمارستان امیراعلم به عنوان یکی از قدیمی ترین بیمارستانهای آموزشی تهران در سال 1293 شمسی تاسیس شد. تا سال 1319 یکی از موسسات تابع وزارت بهداری بود اما در سال 1323 بخش بیماریهای زنان این بیمارستان به بیمارستان میزاکوچک خان منتقل شد و بخشهای گوش و حلق و بینی، داخلی و اطفال و دندانپزشکی دایر شد و در حال حاضر به عنوان مهمترین مرکز تخصصی گوش و حلق و بینی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت دارد.

این بیمارستان که بیشترین مراجعات مردمی از اقصی نقاط کشور را دارد آن طور که باید و شاید نتوانسته در ارائه خدمات مطلوب و مناسب به بیماران که اغلب از اقشار آسیب پذیر و محروم هستند موفق باشد و این امر ناشی از سرانه های غیرواقعی است که همه ساله وضع می شود اما نمی تواند پاسخگوی نیازهای بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی باشد. به طوری که بیش از دو ماه است که آسانسور یکی از بخشهای بیمارستان امیراعلم از رده خارج شده و احداث ساختمان جدید آن که در کنار ساختمان قدیمی است همچنان نیمه کاره رها شده و گویا پولی برای تامین اعتبارات مورد نیاز آن وجود ندارد.

یکی از نگهبانان این بیمارستان در مورد وضعیت آسانسور از رده خارج شده گفت: استفاده بیش از حد مردم از آسانسور باعث شد که دو سه مرتبه سقوط کند و در نهایت خراب شد.

البته این نگهبان به هیچ وجه نمی دانست که این اطلاعات را دارد به خبرنگار می دهد چون در غیر این صورت جرأت گفتن آنها را نداشت همان طور که یکی از مسئولین حراست بیمارستان نیز در پاسخ به درخواست ما برای شرح ماجرای خرابی آسانسور و همچنین راکد ماندن احداث ساختمان جدید بیمارستان اظهارداشت که نمی تواند کمک زیادی بکند و باید پاسخ آنها را از مدیر بیمارستان بگیریم.

البته مشکل بیمارستان فقط خرابی آسانسور نبود، زیرا در ورودی یکی از بخشهایی که بیماران و مراجعان رفت و آمد می کنند کارگران مشغول تعمیر لوله های به کار رفته در سقف راهروی بخش بودند که همین مسئله وضعیت نامناسبی را به وجود آورده بود!

متاسفانه زمانی که خبرنگار مهر در محیط بیمارستان حضور داشت نه از مدیر بیمارستان خبری بود نه از رئیس بیمارستان که بخواهند به سئوالات ما پاسخ بدهند.

رئیس بیمارستان (دکتر جلال رضایی) در اتاق عمل بود و مدیر بیمارستان نیز (سیدمحمدهادی موسوی) به منظور شرکت در جلسه ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران بود و ما آن زمان نتوانستیم اظهارات آنان را در مورد وضعیت نامناسب بیمارستان جویا شویم.

کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند تاخیر در اجرای طرحهای بیمارستانی مثل سم است و اگر اقدام عاجلی در این زمینه صورت نگیرد تبعات آن متوجه سلامت مردم خواهد شد.



بیمارستان امیراعلم نیز به عنوان تنها مرکزی که درمانگاه پیشرفته و آموزش سر و گردن دارد با چنین مشکلاتی مواجه است که می تواند باعث کاهش مراجعه بیماران شده و این کار به نظام آموزش پزشکی کشور ضربه می زند. زیرا، اغلب مراجعان به این قبیل بیمارستانها پولی ندارند که بخواهند به بیمارستانهای خصوصی بروند در نتیجه اگر در مراجعه به بیمارستانهای دولتی هم دچار مشکل شوند مجبورند با بیماری خود کنار بیایند که این موضوع می تواند سلامت جامعه را تهدید کند.