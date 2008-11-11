به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینیوند که از خرداد 84 تدوین مجموعه را آغاز کرده، با پایان فیلمبرداری تدوین نهایی را انجام میدهد. فیلمبرداری "مختارنامه" زمستان امسال به پایان میرسد و پخش آن از سال آینده آغاز میشود.
این مجموعه به شیوه 35 میلیمتری تولید میشود و در آن فریبرز عربنیا، رضا کیانیان، جعفر دهقان، رضا رویگری، ژاله علو، فرهاد اصلانی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، داود رشیدی، پرویز پورحسینی، مهدی فخیمزاده، محمد صادقی، انوشیروان ارجمند و... ایفای نقش میکنند.
دیگر عوامل تولید "مختارنامه" عبارتند از محمود فلاح تهیهکننده، عظیم جوانروح فیلمبردار، مسعود ولدبیگی طراح گریم، محسن شاهابراهیمی مدیر هنری، ایرج شهزادی صدابردار، مسعود میمی مدیر برنامهریزی و جمشید خندان منشی صحنه. نویسندگان متن اولیه حسن میرباقری و محمد بیرانوند هستند و میرباقری فیلمنامه کامل را نوشته است.
"مختارنامه" در 40 قسمت 50 دقیقهای داستان زندگی و قیام مختار ابوعبید ثقفی ملقب به ابواسحاق را روایت میکند. در این مجموعه سه مقطع جوانی، میانسالی و پیری مختار به تصویر کشیده میشود. میرباقری پیش ازاین مجموعههای "امام علی (ع)"، "معصومیت از دست رفته" و "رعنا" را کارگردانی کرده است.
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