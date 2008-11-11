لایحه ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت تصویب شد

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه کاهش ساعت کاری پرستاران افزود: این لایحه پس از برگزاری جلسات کارشناسی فراوان به لایحه ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت تغییر نام داد و امروز در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تصویب رسید.

وی ادامه داد: این لایحه برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد که امیدواریم به تصویب برسد.

وی گفت: محتوای این لایحه باعث کاهش ساعت کار هفتگی کارکنان بالینی بهداشت ودرمان مانند کلیه گروههای پرستاری، پزشکان، ماماها، تکنسین ها، کاردانها و کارشناسان علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی و فوریتهای پزشکی خواهد شد یعنی ساعت کار افرادی که به هر دلیلی با بیمار سر و کار دارند و در معرض عوامل بیماری زا و آسیبهای شغلی هستند کم خواهد شد.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: بر اساس این لایحه ساعت کار افرادی که با بیمار کار می کنند با توجه به سختی کار و سابقه کارشان و همچنین شیفت کاری از 44 ساعت در هفته 8 ساعت کاهش پیدا می کند.

وی اظهار داشت: همچنین از موارد دیگری که در این لایحه به تصویب رسید این است که مزد کار در شیفتهای شب و روزهای تعطیل یک و نیم برابر محاسبه می شود.

شریفی مقدم گفت: در گذشته پرستاران شاغل در بخش غیر دولتی جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی شدند که این موضوع نیز در این لایحه در نظر گرفته شده است به طوریکه علاوه بر پرستاران شاغل در بخش دولتی پرستاران بخش غیر دولتی نیز مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور خواهند بود.