روئینگ ایران زمان خوبی شکست خورد / از جوانان غافل شدیم

نایب رئیس فدراسیون قایقرانی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه عوامل بسیاری در ناکامی تیم قایقرانی جوان کشورمان نقش داشت، گفت: این رقابت‌ها اولین مسابقه رسمی آسیا بعد از المپیک پکن بود. به همین دلیل تیم ها با تمام توان خود وارد این میدان شدند طوریکه بسیاری از رکوردهای کسب شده توسط جوانان با رکوردهای بزرگسالان و حتی المپیک برابری می کرد.

امینی در ادامه تصریح کرد: از قدمت راه اندازی رشته روئینگ در ایران بیش از یک سال می گذرد و همین امر باعث شده تا نه تنها قایقرانان این رشته جوان و کم تجربه باشند بلکه شاهد حضور کادری جوان و با تجربه های اندک بین المللی در کناراین تیم باشیم.

نایب رئیس فدراسیون قایقرانی با تاکید بر اینکه ما زمان خوبی در مسابقات بین المللی روئینگ شکست خوردیم خاطرنشان کرد: حضور در المپیک منجر به این شد تا از تیم جوانان غافل شویم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه این ناکامی زمان خوبی رخ داد تا ما بتوانیم در همین سالهای اول فعالیت این رشته برنامه ریزی خود را برای رسیدن به موفقیت تغییر دهیم.

وی با اشاره به اینکه نبود مربی خارجی می تواند یکی از دلایل ضعف ما در این دوره از رقابتها محسوب شود، گفت: این شکست به موقع بود تا فدراسیون با توجه به جوان بودن کادر فنی تیم های روئینگ در ایران به فکر استخدام مربیان تراز اول خارجی برای رده های سنی جوانان و بزرگسالان باشد تا چنین ناکامی بزرگی را در بازیهای آسیایی گوانگ جو نبینیم.

چهاردهمین دوره مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان آسیا در حالی به پایان رسید که نمایندگان ایران برخلاف دو سال گذشته به هیچ نشانی دست نیافتند. قایقرانان کشورمان سال گذشته در مسابقات آسیایی کره موفق به کسب دو نشان طلا شدند.