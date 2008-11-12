تأکید سازمانهای جهانی به پیشتازی آموزش پزشکی در ایران

دکتر علیرضا مرندی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه سلامت،‌ پژوهش و آموزش پزشکی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته ایم و پیشرفت در توسعه،‌ تعمیق و کیفیت از سوی سازمان جهانی بهداشت به عنوان یکی از کشورهای سرآمد در پزشکی مورد توجه بوده ایم.

وی با اشاره به کسب جوایز متعدد در زمینه کنترل جمعیت و ارتقای نظام سلامت از سوی سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد: ریاست فدراسیون جهانی آموزش پزشکی نیز به عنوان بازوی آموزشی سازمان جهانی بهداشت سالها پیش مسافرتی به ایران داشت و پس از بازدید از نظام ادغام آموزش و سلامت در ایران تحت تاثیر این سیستم قرار گرفت.

نماینده مردم تهران در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ضافه کرد: از آن پس ارتباط ایران با فدراسیون جهانی آموزش پزشکی بیشتر شد و در حال حاضر با توجه به اذعان کارشناسان و صاحبنظران این فدراسیون،‌ ایران دارای سیستم منحصر به فردی در آموزش پزشکی است.

وی گفت: ایران در ادغام آموزش و سلامت پیشقدم بوده، از کشور دیگری تقلید نکرده و در عین حال چون تجربه قبلی نبوده موفقیت ما صد چندان اهمیت دارد. ادغام آموزش و سلامت در کشور ما به خوبی نتیجه داده و علاوه بر بهبود شاخصهای سلامت در آموزش عالی نیز موثر واقع شده است.

نماینده مردم تهران در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته مورد توجه این است که موفقیت ایران در ادغام آموزش و سلامت تحت شرایط سختی به دست آمده است. ما در زمان جنگ تحمیلی به سر می بردیم،‌ حدود 14 هزار پزشک بیشتر نداشتیم که این تعداد نیز مجبور بودند در جنگ حضور داشته باشند علاوه بر آن آموزش در دانشکده های جدید التاسیس را نیز بر عهده داشتند.

وی یادآور شد: شاید در آن زمان اصطلاح استاد پروازی به کار می رفت اما در موقعیت جنگی آن زمان استادان به وسایل نقلیه زمینی به دانشگاهها رفت و آمد می کردند و از پرواز استفاده نمی کردند.

مرندی فداکاری جامعه پزشکی را در کسب موقعیت قابل توجه پزشکی ایران در زمان حاضر قابل تقدیر دانست و گفت: این موفقیت علی رغم همه محدودیتهای سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی که از سوی قدرتهای بزرگ به دست آمده است.

وزیر اسبق بهداشت اضافه کرد: در حال حاضر این افراد اذعان دارند که صاحبنظران پزشکی ایران حرفهای زیادی برای گفتن دارند اما باید توجه کنیم که خودکم بینی در ما ایرانیان شایع است و توانمندی خود را متوجه نمی شویم. محصور بودن ایران موجب شده دانشمندان ایرانی تلاش بیشتری کنند که به توفیق بیشتری منتهی شده است.